Verstappen, F1 tarihin "en kazançlı" anlaşmasını yapmaya mı hazırlanıyor?

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Max Verstappen'in geçen yıl şampiyonluğa ulaşmasının ardından hem Hollandalı sürücü hem de takımı Red Bull, mevcut anlaşmayı en az 2025 sonuna kadar uzatmak istiyorlardı.

Mevcut anlaşma, 2023 sonunda bitiyor ve Verstappen, potansiyel olarak diğer takımların radarında olan bir isim. Geçen yıl şampiyonluğu kazandıktan sonra Verstappen, en az 4 ila 5 yıl daha bu tarz bir başarı istediğini söylemiş ve devam etmek istediğinin sinyalini vermişti.

Red Bull patronu Christian Horner, takımla olan anlaşmasını en az 5 yıl daha uzattı ve Verstappen'in yeni anlaşması da sadece bir zaman meselesiydi.

Bugün bir haber yayınlayan Hollandalı De Telegraaf, Verstappen ve Red Bull'un kontrat görüşmelerinde sona geldiğini duyurdu. Habere göre anlaşma önümüzdeki dört ila beş yılı kapsayacak ve Verstappen yıllık 40 ila 50 milyon euro arasında bir ücret olacak.

Gazete bunun Verstappen'i F1 tarihinin en çok kazanan sürücüsü yapacağını öne sürüyor. Ayrıca resmi duyurunun bu hafta yapılmasını bekliyorlar.

Forbes'e göre şu anda gridin en çok kazanan ismi Lewis Hamilton. Yedi kez dünya şampiyonu, yıllık 50 milyon euronun biraz altında kazanıyor.

Elbette bonuslar ve sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili farklı bir boyut da var.

Diğer yandan Michael Schumacher'in de F1'de yarıştığı süreçte benzer bir ücret aldığı düşünülüyor.

Bu açıdan anlaşmanın net şekilde "F1 tarihinin en kazançlı anlaşması" olduğunu söylemek kolay değil.

Yine de eğer haber doğruysa, Verstappen önümüzdeki yıllarda Avusturyalı ekibi temsil etmeye devam edecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius