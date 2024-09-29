Verstappen, F1 takviminin finalindeki üçlü yarış haftası mantığını eleştirdi

Max Verstappen, Formula 1 takviminin artan uzunluğu nedeniyle sporun birden fazla yarışı gruplandırmasına tepki göstererek organizasyonun değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Sürekli genişlemeye devam eden F1, 2024'te rekor bir takvimle ilerliyor ve Mart ayının sonundan başlayarak Aralık ayının başında tamamlanan 24 yarış düzenliyor.

Ancak 24 yarış, sıkıştırılmış bir takvim gerektiriyor ve artık yerleşmiş olan Temmuz’daki üçlü yarış dizisi, İspanya, Avusturya ve Birleşik Krallık’taki arka arkaya yarışlarla takımların dayanıklılığını test ediyor.

Sezonu 18-20 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si ile başlayacak ve 6-8 Aralık'ta Abu Dabi GP ile sona erecek iki üçlü yarış daha tamamlayacak.

Verstappen, “Her zaman takvimde oldukça fazla yarış olduğunu söylemişimdir.”

“Ama sanırım benim için daha çok Vegas ve Katar arasındaki zaman dilimi farklarıyla seyahat etmek önemli.”

“Neredeyse dünyanın öbür ucuna ve bence üçlü yarışlar yapacaksak, en azından birbirine biraz daha yakın yerlerde olmalılar.”

“Bu benim için daha mantıklı olurdu, bu yüzden muhtemelen bunu gözden geçirmemiz gerekiyor.”

“Eğer bu kadar çok yarış yapacaksak, en azından yarışların birbirine daha yakın olmasını sağlayalım.” dedi.

Verstappen, sezon sonunda takımın yorgunluğunun altını çiziyor

Verstappen, F1 takviminin belirlenmesinde bilet satışlarından takım yorgunluğuna kadar çeşitli faktörlerin rol oynadığını düşünüyor.

“Elbette bu bilet satışlarına bağlı.”

“Günün sonunda bir orta yol bulmak zorundasınız, değil mi? Vegas'tan Katar'a uzun bir uçuş var.”

“Ama sonra tabii ki Katar'dasınız, Abu Dabi'ye uçuyorsunuz, buda iyi. Benim için bu bir sorun değil.”

“Ama evet, sezon sonunda, biraz yorulduğunuzda, hastalanmak da daha kolay oluyor. Ve aslında uzun bir süre uçmak da buna iyi gelmiyor.” diye ekledi.