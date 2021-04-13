Verstappen: ‘’Şampiyonluk kazanabilecek bir araçla daha da iyi olabilirim"

Red Bull’un, bu yıl en hızlı araca sahip olmasıyla, Ferrari'nin Mercedes'i zorladığı birkaç ıl hariç, turbo hibrit döneminde ilk defa, Mercedes’ten başka bir takım en hızlı pakete sahip gibi görünüyor.

Verstappen’in pole pozisyonundan başladığı yarışta, Hamilton’un becerileri ve Mercedes’in agresif stratejisi sayesinde İngiliz pilot yarışı kazanmıştı.

Autosport’la özel bir röportaj gerçekleştiren Verstappen, pistteki bu yeni durumdan beklentilerini açıkladı.

Verstappen, ‘’Bu pozisyondaysanız, şampiyonluk için savaşabilecek bir aracınız varsa, her şey daha da kolaylaşıyor.’’

‘’Tabii ki şampiyonayı kazanma baskısı oluyor çünkü başkalarıyla savaşıyorsunuz.’’

‘’Ancak, bence bu içinde bulunmamaktansa, bulunması iyi bir durum. Çünkü o zaman iyi bir sonuç almak için her zaman çok daha fazla risk almak zorunda kalıyorsunuz."

‘’İlk turda veya yarışın belirli bir anında, daha fazlasını riske etmelisiniz. Sonrasında elbette hatalar da ortaya çıkabilir.’’

‘’Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum ve şampiyonluk mücadelesinde yer almamı sağlayacak bir aracım olmasını umut ediyorum. Çünkü böylece, daha iyi bir yerde olurum, böyle mücadele etmek daha iyi ve kolay.’’ dedi.

Verstappen, F1’de yarışmaya sadece 17 yaşında başladığı için, alt serilerde çok fazla yer almamıştı. Ancak Hollandalı pilot, motor sporları kariyerinin başında edindiği tecrübelerden dolayı, bu konuda herhangi bir zayıflık hissetmediğini söyledi.

‘’Bir şampiyonluk mücadelesinde olmak çok farklı bir şey."

‘’Tabii ki bu senaryoda her yarışı veya mücadeleyi kazanamazsınız, buna gerek yok ve bu doğal bir şey.’’

"Bu, mesela bir şampiyonluk kazanmadığım için bunu anlamadığım anlamına gelmiyor. Çünkü, go-kartta çok fazla şampiyonluk kazandım ve burada da aynı şekilde mücadelelerinizi iyi seçiyorsunuz."

‘’Aynı zamanda, F3’te bir şampiyonluk mücadelem olmuştu fakat kazanamadım."