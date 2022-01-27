Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı

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Red Bull pilotu, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2021 sezon finalinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçmeyi başarmış ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.

FIA'nın son yarışı yönetme şekliyle alakalı pek çok tartışma olsa da, Verstappen ve Red Bull bu tartışmaların, başarıların önüne geçmesine izin vermedi.

Yeni kurallara geçilecek 2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı ve Verstappen de 2022 sezonu öncesinde kask tasarımını yeniledi.

Verstappen son yıllarda temel olarak beyaz bir kask kullanıyordu ve bu kask tasarımının üzerinde kırmızı hatlar vardı. Fakat şampiyonluğun ardından Hollandalı sürücü, kırmızı rengi kullanmayı bıraktı ve bunun yerine altın renge geçiş yaptı. Bu da şampiyonluğuna bir atıf oldu.

Ayrıca kaskın üst kısmında artık Verstappen'in 2015'ten bu yana yarıştığı #33 ​​değil, şampiyonluğun ardından kullanma hakkı yakaladığı #1 yer alıyor.

Verstappen 2021 şampiyonluğunu kalıcı olarak taşımak amacıyla, kaskın arkasına bir dünya şampiyonluğu yıldızı da ekledi.

Kaskta Red Bull'un logolarının yanı sıra genç sürücünün kendisine ait logosu var. Ayrıca Carnext.com, yeni sezonda da Hollandalı sürücünün sponsoru olacağı için kaskın üzerinde şirket logoları yer almaya devam ediyor.

Verstappen, videoda, "Birkaç küçük güncelleme yaptım ancak altın renginin kaskı biraz daha havalı hale getirdiğini düşünüyorum." diyor.