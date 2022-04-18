Verstappen: "F1 sadece cadde yarışları düzenlememeli"

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Formula 1'de günümüzde çok sayıda cadde yarışı bulunuyor ve takvime giren yeni pistlerin büyük çoğunluğunu cadde yarışları oluşturuyor.

Bunun son örnekleri Suudi Arabistan, Miami ve Las Vegas yarışlarıydı. Takvime girmek isteyen daha fazla ülke var ve bu ülkeler temelde cadde yarışları düzenlemeyi teklif ediyorlar.

Hal böyle olunca takvimdeki geleneksel yarışların yerini cadde yarışları alıyor ve bu da F1'deki belli bir kesimin hoşuna gitmiyor.

Böyle düşünen isimlerden birisi de Red Bull pilotu Max Verstappen. Hollandalı pilot, takvimdeki geleneksel yarışları korumanın öneminden bahsetti.

Verstappen, "Formula 1'in para kazanmaya ve sporumuzu daha da popüler hale getirmeye çalıştığı açık."

"Ancak sadece şehirlerdeki cadde pistlerinde yarışmamak için geleneksel pistleri takvimde tutmanın da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum."

"Çünkü araçlarımız bunun (cadde yarışları) için tasarlanmıyor."

"Fakat Formula 1, ne yazık ki hissedarlarının görüşlerini dikkate almak zorunda. Dünya artık eskisi gibi olmayacak."

"Eğlence faktörü en öne çıkıyor fakat günümüzün dünyası böyle." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images