Verstappen: "F1 pilotları, pist limitleri nedeniyle amatör gibi gösterildi"

İki kez şampiyon olan pilot Red Bull Ring'de 1:04.391'lik derecesiyle üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde ederken kendisini takip eden Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.048 sn geride kaldı.

Ancak Pazar günkü grand prix öncesinde Cuma günü yapılan sıralama seansı, son iki virajda pist limitlerini aşan sürücüler için silinen tur zamanlarının sayısıyla dikkat çekiciydi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, 9. ve 10. virajlarda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki defa tur zamanlarının silinmesi sonucuyla 2. seansta elenmekten kurtulamadı.

Pole pozisyonunu kazanan Verstappen de Q1'de bu duruma yakalandı. Verstappen, son virajın çıkışında boyalı çizgilerin dışına çıkınca tur zamanının silinmesiyle karşılaştı ve o bölümde 17. sıraya kadar geriledi.

Verstappen, silinen tur zamanlarının art arda gelmesinin "çok aptalca" olduğunu ve sürücüleri "amatör" gibi gösterdiğini söyledi.

Verstappen,"Bence bugün çok aptalca görünüyordu. Silinen tur zamanlarının sayısına bakınca neredeyse amatörmüşüz gibi göründük. Bugün iyi bir görüntü olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette insanlar 'Evet o zaman beyaz çizgilerin içinde kalın' diyebilir. Eğer o kadar kolaysa, benim arabamı alıp deneyebilirsiniz." dedi.

Bu durumu yaşayan pilotları savunmak için ise Verstappen, "Hepimizin aptal olduğunu düşünmüyorum." şeklinde ekleme yaptı.

Verstappen ayrıca, hakemlerin pist limitleri konusundaki sıfır tolerans politikasının, Q3 mücadelesinde keyifleri kaçırdığını çünkü daha hızlı gitmekten ziyade hayatta kalmaya odaklandıklarını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, pole pozisyonunu aldıktan sonra Parc Ferme'de kutlama yapıyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, bu konuyu Cuma akşam gerçekleştirilecek pilotlar toplantısında dile getireceklerini söyledi ancak sıralamaların ardından yapılan duyuruda, herhangi bir gerekçe belirtilmeden toplantının iptal edildiği açıklandı.

Verstappen, sosis bordürler olmadığı için mutlu olduklarını ve pist sınırları dışına çakıl alan koyularak bu sorunun da çözülebileceğini söyledi.

Verstappen, "Neyse ki [pist sınırlarını belirleyen] aptal sarı bordürlerden kurtulduk çünkü araçlarımızı mahvediyordu. İdeal olarak çakıl taşları istersiniz ama motosikletler bunu istemiyor." dedi.