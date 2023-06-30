Verstappen: "F1 pilotları, pist limitleri nedeniyle amatör gibi gösterildi"
Max Verstappen, 2023 Avusturya Grand Prix'si sıralama turları sırasında pist sınırı ihlalleri nedeniyle Formula 1 pilotlarının "amatör" ve "aptal" gibi gösterildiğini düşünüyor.
İki kez şampiyon olan pilot Red Bull Ring'de 1:04.391'lik derecesiyle üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde ederken kendisini takip eden Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.048 sn geride kaldı.
Ancak Pazar günkü grand prix öncesinde Cuma günü yapılan sıralama seansı, son iki virajda pist limitlerini aşan sürücüler için silinen tur zamanlarının sayısıyla dikkat çekiciydi.
Red Bull pilotu Sergio Perez, 9. ve 10. virajlarda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki defa tur zamanlarının silinmesi sonucuyla 2. seansta elenmekten kurtulamadı.
Pole pozisyonunu kazanan Verstappen de Q1'de bu duruma yakalandı. Verstappen, son virajın çıkışında boyalı çizgilerin dışına çıkınca tur zamanının silinmesiyle karşılaştı ve o bölümde 17. sıraya kadar geriledi.
Verstappen, silinen tur zamanlarının art arda gelmesinin "çok aptalca" olduğunu ve sürücüleri "amatör" gibi gösterdiğini söyledi.
Verstappen,"Bence bugün çok aptalca görünüyordu. Silinen tur zamanlarının sayısına bakınca neredeyse amatörmüşüz gibi göründük. Bugün iyi bir görüntü olduğunu düşünmüyorum."
"Elbette insanlar 'Evet o zaman beyaz çizgilerin içinde kalın' diyebilir. Eğer o kadar kolaysa, benim arabamı alıp deneyebilirsiniz." dedi.
Bu durumu yaşayan pilotları savunmak için ise Verstappen, "Hepimizin aptal olduğunu düşünmüyorum." şeklinde ekleme yaptı.
Verstappen ayrıca, hakemlerin pist limitleri konusundaki sıfır tolerans politikasının, Q3 mücadelesinde keyifleri kaçırdığını çünkü daha hızlı gitmekten ziyade hayatta kalmaya odaklandıklarını söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, pole pozisyonunu aldıktan sonra Parc Ferme'de kutlama yapıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen, bu konuyu Cuma akşam gerçekleştirilecek pilotlar toplantısında dile getireceklerini söyledi ancak sıralamaların ardından yapılan duyuruda, herhangi bir gerekçe belirtilmeden toplantının iptal edildiği açıklandı.
Verstappen, sosis bordürler olmadığı için mutlu olduklarını ve pist sınırları dışına çakıl alan koyularak bu sorunun da çözülebileceğini söyledi.
Verstappen, "Neyse ki [pist sınırlarını belirleyen] aptal sarı bordürlerden kurtulduk çünkü araçlarımızı mahvediyordu. İdeal olarak çakıl taşları istersiniz ama motosikletler bunu istemiyor." dedi.
Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"
Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"
Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk" Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"
Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"
Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor" Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"
Son Haberler
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.