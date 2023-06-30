Kayıt Ol
Önceki / Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız" Sonraki / Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Verstappen: "F1 pilotları, pist limitleri nedeniyle amatör gibi gösterildi"

Max Verstappen, 2023 Avusturya Grand Prix'si sıralama turları sırasında pist sınırı ihlalleri nedeniyle Formula 1 pilotlarının "amatör" ve "aptal" gibi gösterildiğini düşünüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

İki kez şampiyon olan pilot Red Bull Ring'de 1:04.391'lik derecesiyle üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde ederken kendisini takip eden Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.048 sn geride kaldı.

Ancak Pazar günkü grand prix öncesinde Cuma günü yapılan sıralama seansı, son iki virajda pist limitlerini aşan sürücüler için silinen tur zamanlarının sayısıyla dikkat çekiciydi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, 9. ve 10. virajlarda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki defa tur zamanlarının silinmesi sonucuyla 2. seansta elenmekten kurtulamadı. 

Pole pozisyonunu kazanan Verstappen de Q1'de bu duruma yakalandı. Verstappen, son virajın çıkışında boyalı çizgilerin dışına çıkınca tur zamanının silinmesiyle karşılaştı ve o bölümde 17. sıraya kadar geriledi.

Verstappen, silinen tur zamanlarının art arda gelmesinin "çok aptalca" olduğunu ve sürücüleri "amatör" gibi gösterdiğini söyledi.

Verstappen,"Bence bugün çok aptalca görünüyordu. Silinen tur zamanlarının sayısına bakınca neredeyse amatörmüşüz gibi göründük. Bugün iyi bir görüntü olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette insanlar 'Evet o zaman beyaz çizgilerin içinde kalın' diyebilir. Eğer o kadar kolaysa, benim arabamı alıp deneyebilirsiniz." dedi.

Bu durumu yaşayan pilotları savunmak için ise Verstappen, "Hepimizin aptal olduğunu düşünmüyorum." şeklinde ekleme yaptı.

Verstappen ayrıca, hakemlerin pist limitleri konusundaki sıfır tolerans politikasının, Q3 mücadelesinde keyifleri kaçırdığını çünkü daha hızlı gitmekten ziyade hayatta kalmaya odaklandıklarını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, celebrates in Parc Ferme after securing pole

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, pole pozisyonunu aldıktan sonra Parc Ferme'de kutlama yapıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, bu konuyu Cuma akşam gerçekleştirilecek pilotlar toplantısında dile getireceklerini söyledi ancak sıralamaların ardından yapılan duyuruda, herhangi bir gerekçe belirtilmeden toplantının iptal edildiği açıklandı.

Verstappen, sosis bordürler olmadığı için mutlu olduklarını ve pist sınırları dışına çakıl alan koyularak bu sorunun da çözülebileceğini söyledi.

Verstappen, "Neyse ki [pist sınırlarını belirleyen] aptal sarı bordürlerden kurtulduk çünkü araçlarımızı mahvediyordu. İdeal olarak çakıl taşları istersiniz ama motosikletler bunu istemiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"

Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"

Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"

Formula 1

Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz" Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"

Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"

Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje" Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Formula 1

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı

Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı

Formula 1
Avusturya GP

Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı Resmi: Hakemler tarafından çağrılan Verstappen'e ceza çıkmadı

Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"

Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk" Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"

Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"

Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"

Formula 1

Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor" Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"

Son Haberler

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

F1 Formula 1
Avusturya GP

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

F1 Formula 1

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

F1 Formula 1

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol