Verstappen: "F1 pilotları, maratona hazır değilse spordan ayrılmalı"

Haberi dinle

2021'de ilk şampiyonluğunu kazanan Hollandalı pilot, sezonun ikinci yarısındaki üstün formu sayesinde 2022'de de erken bir şekilde şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Verstappen'in 2022 şampiyonluğu, ilk şampiyonluğunu kazandığı ve FIA'nın son bölümdeki güvenlik aracı sürecini yönetim şekliyle tartışmalara sebep olduğu 2021'e göre oldukça farklıydı.

2021 Abu Dhabi GP'deki sezon finalinde Lewis Hamilton'la verdiği yoğun mücadelenin ardından Verstappen, benzer baskıyı her sene kaldıramayacağını söylemişti.

Guardian'a konuşan Verstappen, "Tabii ki her sene drama olmaz. Bu benim için iyi olmaz. Her iki takımdaki herkesin sağlığı açısından iyi olmaz." demişti.

Ancak F1, 2023'ten itibaren 24 yarışlık takvim planladığı için Verstappen, bu durum nedeniyle pilotlar üzerindeki stres ve baskının artma ihtimalinin olduğunun farkında.

Kendilerini bekleyen şeye hazırlıklı olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, artan zorlukların komplikasyonları hakkında endişesinin olmadığını veya daha büyük zorluklara hazır olması gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Bu duruma hazır değilseniz, bu durumda bırakmanız daha iyi olur, öyle değil mi? Hepimiz yarışçıyız ve hepimiz yarışmayı seviyoruz."

"Tabii ki geçen seneki gibi bir sezon geçirmek pek iyi olmaz ancak bu seneki gibi bir sezon geçirmek güzel olur. Her sene, geçen seneki gibi olursa, bu durumda çok zor olur."

"Ancak Formula 1'de her zaman öyle sezonlar olmuyor, bu açıdan sorun olmamalı." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

2022'de Verstappen'in en yakın rakibi olan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise, kendilerini bekleyen zorluklara hazırlıklı olmak dışında yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söyledi.

Leclerc, "Hepimizin daha uzun sezonlara hazır olduğunu düşünüyorum. Umarım yakın olur. Sezon sonuna kadar mücadelenin olması her zaman güzeldir. Ancak evet, daha fazla yarışa ve daha uzun savaşa hazırım." dedi.

Verstappen, her ne kadar bu seneye daha ağır RB18'le başlayıp ardından dominant bir sezon geçirseler de, aynı avantajı 2023'te sürdürebileceklerinden emin değil.

Verstappen, "Daha yakın olacağını düşünüyorum. İnsanlar gittikçe araçları daha fazla anlıyorlar ve zamanla, tüm takımlar birbirlerine yaklaşacak."

"Kış döneminde gerçekten zorlamamız ve performans kazanma çalışmasını sürdürmemiz lazım. Sadece performans kazanmamalı, lastikleri daha da fazla anlamalıyız çünkü gelecek sene lastiklerde biraz değişiklik olacak. Bu yüzden evet, bakalım tüm bunları nasıl yöneteceğiz." dedi.