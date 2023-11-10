Verstappen, F1 oyununda duvara çarpmasının ardından Vegas’ta sürprizlere hazır

Red Bull ve Verstappen takımlar ve sürücüler şampiyonasını başka bir sezon daha kazanmış olabilir ancak Formula 1, uzun zamandır en çok beklenen etkinliklerinden birine hazırlanıyor.

Gece yarışı Vegas’ın tüm cazibesini vurgulayacak ve 17 virajlı, 6.201 Kilometrelik ünlü Las Vegas Strip’ini de içeren pist geçiş için birçok şans tanıyacak gibi duruyor.

Pazar günü Sao Paulo’da sezonun 17. Yarışını kazanıp rekor tazeledikten sonra Verstappen’in çok başarılı olamasa da pisti ilk görüşü video oyunu aracılığıyla oldu.

Önündeki zorluğu değerlendiren Verstappen, “Bununla piste vardığımda ilgileneceğim. Öncesinde yapacak çok şey var."

"Simülatöre gitmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse pisti hâlâ bilmiyorum. F1 oyununda en son denediğimde sürmek yerine daha çok duvara çarptım."

"Umarım orada sürmeye başladığımda durum böyle olmaz!"

"Çok farklı olacak. Çok düşük sıcaklık, gece ve cadde pisti. Orada hiç deneyimimiz yok. Pistin tutuş gücünü bilmiyoruz. Her şey çok yeni o yüzden belki size birkaç sürpriz yaşatır.” dedi.

F1’in nadiren deneyimlediği türde hava ve pist sıcaklıklarıyla yarışın başlama saati 22.00’da hava 6 derece civarında olacak.

Interlagos’ta altı yarışta beşinci kere Verstappen’in arkasında ikinci sırayı alan McLaren sürücüsü Lando Norris, McLaren’ın Las Vegas’ta nasıl performans göstereceğini tahmin etmenin bir kumar olduğunu düşünüyor.

McLaren’ın rekabetçi olup olmayacağı sorulduğunda dürüstçe “Hiçbir fikrim yok” diye cevap verdi.

Çeviri: İlknur Çetinkaya