Verstappen, F1 oyununda duvara çarpmasının ardından Vegas’ta sürprizlere hazır
Max Verstappen, gelecek hafta sonu ilk kez yapılacak Las Vegas Grand Prix’nin birkaç sürpriz yaşatacağını hissediyor.
Red Bull ve Verstappen takımlar ve sürücüler şampiyonasını başka bir sezon daha kazanmış olabilir ancak Formula 1, uzun zamandır en çok beklenen etkinliklerinden birine hazırlanıyor.
Gece yarışı Vegas’ın tüm cazibesini vurgulayacak ve 17 virajlı, 6.201 Kilometrelik ünlü Las Vegas Strip’ini de içeren pist geçiş için birçok şans tanıyacak gibi duruyor.
Pazar günü Sao Paulo’da sezonun 17. Yarışını kazanıp rekor tazeledikten sonra Verstappen’in çok başarılı olamasa da pisti ilk görüşü video oyunu aracılığıyla oldu.
Önündeki zorluğu değerlendiren Verstappen, “Bununla piste vardığımda ilgileneceğim. Öncesinde yapacak çok şey var."
"Simülatöre gitmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse pisti hâlâ bilmiyorum. F1 oyununda en son denediğimde sürmek yerine daha çok duvara çarptım."
"Umarım orada sürmeye başladığımda durum böyle olmaz!"
"Çok farklı olacak. Çok düşük sıcaklık, gece ve cadde pisti. Orada hiç deneyimimiz yok. Pistin tutuş gücünü bilmiyoruz. Her şey çok yeni o yüzden belki size birkaç sürpriz yaşatır.” dedi.
F1’in nadiren deneyimlediği türde hava ve pist sıcaklıklarıyla yarışın başlama saati 22.00’da hava 6 derece civarında olacak.
Interlagos’ta altı yarışta beşinci kere Verstappen’in arkasında ikinci sırayı alan McLaren sürücüsü Lando Norris, McLaren’ın Las Vegas’ta nasıl performans göstereceğini tahmin etmenin bir kumar olduğunu düşünüyor.
McLaren’ın rekabetçi olup olmayacağı sorulduğunda dürüstçe “Hiçbir fikrim yok” diye cevap verdi.
Çeviri: İlknur Çetinkaya
Son Haberler
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir" Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı" Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi" Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar