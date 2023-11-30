Verstappen, F1 lisansı için 1.2 milyon euro ödeyecek
Red Bull pilotu Max Verstappen, aldığı puanların ardından 2024 yılında 1.2 milyon euroluk süper lisans ücreti ödeyecek.
2023'te bir sezonda 575 puan toplayarak rekor kıran Max Verstappen'i kötü bir haber bekliyor; Hollandalı pilot 2024 yılında F1 süper lisansı almak için 1 milyon euronun üzerinde bir ücret ödeyecek.
Kesin ücretler açıklanmadı fakat 2023 için her sürücü F1 Süper Lisansı için FIA'ya 10.400 euro sabit ücret ve 2022 sezonunda aldıkları her puan için 2 bin 100 euro ödemek zorundaydı.
2023 rakamları baz alındığında Verstappen, 1,2 milyon euro ödemek zorunda kalacak, ki bu Sergio Perez'in ödeyeceği ücretin iki katından fazla.
Geçen sezon 963 bin 800 euro ödemesi gerekirken, bu yıl %26,3'lük bir artışla 1 milyon 217 bin 900 euro ödemesi gerekecek. Üstelik 2024 için ücretler güncellenirse, bu rakam daha da artabilir.
Sergio Perez, 2023 verilerine göre 608 bin 900 euro öderken, Lewis Hamilton 501 bin 800 euro ödüyor.
Verstappen de dahil olmak üzere bazı sürücülerin kontratında, bu ücretin takım tarafından ödeneceği belirtiliyor.
F1 2024 süper lisans ücretleri:
1. Max Verstappen: €1,217,900 [575 puan]
2. Sergio Perez: €608,900 [285 puan]
3. Lewis Hamilton: €501,800 [234 puan]
4. Fernando Alonso: €443,000 [206 puan]
5. Charles Leclerc: €443,000 [206 puan]
6. Lando Norris: €440,900 [205 puan]
7. Carlos Sainz: €430,400 [200 puan]
8. George Russell: €377,900 [175 puan]
9. Oscar Piastri: €214,100 [97 puan]
10. Lance Stroll: €165,800 [74 puan]
11. Pierre Gasly: €140,600 [62 puan]
12. Esteban Ocon: €132,200 [58 puan]
13. Alex Albon: €67,100 [27 puan]
14. Yuki Tsunoda: €46,100 [17 puan]
15. Valtteri Bottas: €30,400 [10 puan]
16. Nico Hulkenberg: €28,300 [9 puan]
17. Daniel Ricciardo: €23,000 [6 puan]
18. Zhou Guanyu: €23,000 [6 puan]
19. Kevin Magnussen: €16,700 [3 puan]
20. Logan Sargeant: €12,500 [1 puan ]
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