Verstappen: "F1 kuralları değiştirilmezse, rakipleri Red Bull'u yakalar"

Red Bull, 2022'de spora dahil olan zemin etkili araçlarla birlikte öne geçti ve 2023'te avantajını daha da arttırdı.

Bir önceki turbo hibrit çağın başlangıcında Mercedes'in domine etmesinin ardından şimdi de Red Bull'un benzer durumda olması, eleştirilere neden oldu.

Verstappen, kuralları sabit tutmanın rakip takımların farkı kapatması için en iyi yol olduğunu söyledi.

Verstappen, "Bunu her zaman gördük ve Formula 1'de bu, yeni bir şey değil."

"Bence kuralları ne kadar uzun süre aynı bırakırsanız, insanlar o kadar yakınlaşacaktır. Bu yüzden belki de bakmamız gereken şey budur."

"İki takımın, belki de potansiyel olarak üçüncü bir takımın mücadele ettiği bir ya da iki yıl oluyor. Genel olarak, 80'lere, 90'lara, 2000'lere ve 2010'un başlarına, 2020'ye kadar geriye baktığınızda, belirli takımların salt hakimiyeti oldu."

"Yönetmelikleri daha uzun süre aynı tutun. Çünkü bazı şeyleri değiştirmeye devam ederseniz, belirli bir takım her zaman diğerlerinden biraz daha iyi bir şey bulur ve bu durumda bana göre diğerlerinin farkı kapaması biraz zaman alır." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG attending the pre-race press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'ten George Russell, Verstappen'in bu görüşüne katıldığını söyledi.

Russell, "Max'in söylediklerine katılıyorum. Formula 1'de her zaman dominant takımlar oldu."

"Birden fazla pilotun ve takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir yere nasıl geleceğimizi bilmiyorum. Bence spor için en iyisi, hepimiz için en iyisi böyle olur."

"Taraftarlar buna bayılırdı ama açıkçası her zaman hayal ettiğiniz şeyi elde edemezsiniz." dedi.

Russell'a göre F1'deki şampiyonayı ne kadar yüksekte bitirirlerse takımlara daha az CFD ve rüzgar tüneli süresi veren yeni Aerodinamik Test Kısıtlama sistemi, henüz güç dengelerinde gözle görülür bir etki yaratmadı.

Russell, "Aero kuralları ve handikap sistemine gireli henüz bir iki sene oldu ancak güç dengelerinde henüz pek bir şey değişmedi."

"Belki tartışabileceğiniz tek takım Aston Martin'dir ancak bence bu muhtemelen bazı mühendislerin doğru yönde ilerlemeye yardımcı olmaları sayesinde oluyor."

"En alttaki takıma, en üstteki takıma göre dört kat daha fazla rüzgar tüneli süresi verebilirsiniz ancak buna rağmen en üstteki takım muhtemelen yine önde olur." dedi.