Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Son 20 yılda Formula 1 araçlarının ağırlığı 200 kg arttı ve bu yıl boş bir araç için belirlenen 798 kg'lık asgari ağırlık yeni bir rekordu.

Mevcut araçların aşırı ağırlığı, sürücülerin düşük hızlı virajlarda daha yavaş sürüş yapmalarına neden olduğundan tartışma konusu haline geldi ve bu nedenle 2026'dan itibaren araçların tekrar hafifletilmesi için planlar yapılmaya başlandı.

Bu ayın başında Motorsport.com'a konuşan FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1 araçlarının ağırlığını azaltma projelerini kişisel olarak desteklediğini söyledi.

F1 sürücüleri fikre oy birliğiyle destek verse de, konu hakkında konuşan Verstappen, mevcut hibrit motorlar ve güvenlik çözümlerinin ağırlığın azalmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Verstappen, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Şu anda bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum, çünkü aksi takdirde zaten bu kadar ağır olmazdık, değil mi?"

"Ayrıca, 2026'da daha büyük ve çok daha ağır bir bataryaya sahip olacağız. Bu nedenle bunun doğru yönde ilerlediğinden emin değilim."

"Ancak her zaman daha hafif araçlardan yana olacağım çünkü 2021 aracını şu anki araca göre daha hareketli olması nedeniyle daha çok seviyordum. Şimdi bu aracı düşük hızda sürmek, adeta bir tekne kullanıyormuş hissi veriyor." şeklinde konuştu.

Fernando Alonso, European Minardi PS01 Photo by: Sutton Images

2001'de F1'e katılan Fernando Alonso, daha hafif araçları desteklediğini belirtiyor, ancak temel sorunun araç boyutları olduğunu söylüyor. Araçlar 2017 yılında 2 metreye genişletildi ve mevcut araçlar maksimum 5.63 metre uzunluğa ulaştı. Alonso, "Sanırım araçların ağırlığından ziyade boyutu işleri biraz daha zorlaştırıyor." "Yarışın ilk birkaç virajında aracı konumlandırmak şu anda boyutu nedeniyle zor ve bu aracın ağırlığından kaynaklanan bir şey değil." "Araçların ağırlığını önemli ölçüde azaltmak gerçekten zor olacak çünkü hibrit motorlar normal motorlardan daha ağır olacak ve bu araçlardaki güvenlik sistemleri de çok fazla." "Bu konuda bir yönelim olduğunu biliyorum. Ne yapabileceklerini göreceğiz, çünkü hafif araçlarla sürmek her zaman daha eğlenceli ve her zaman hoş karşılanacak bir şey." "Ancak sonuç olarak, yarışı zorlaştıran şey araçların boyutu." Mercedes sürücüsü ve GPDA direktörü George Russell, mevcut ağırlığın bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtiyor. "Eğer 100 mil hızla gidiyorsanız ve bir Smart aracına kıyasla otobüs ağırlığındaki bir araca çarparsanız, size daha fazla zarar verir." "Bu yüzden F1'deki mühendislerin ve FIA'nın mükemmel bir denge bulması gerekiyor."

George Russell, Mercedes Photo by: Pirelli