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Formula 1 Haberler

Verstappen, F1 22 oyununun en güçlü sürücüsü olmaya devam ediyor

Max Verstappen, F1 2022'ye gelen son güncellemenin ardından oyunun en güçlü sürücüsü olmaya devam ediyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen, F1 22 oyununun en güçlü sürücüsü olmaya devam ediyor
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Oyunun geliştiricileri EA Sports ve Codemasters, Temmuz ayında F1 22'yi piyasaya sürdü ve her yıl olduğu gibi sürücülere deneyimlerine, yarış becerilerine, pistteki farkındalıklarına ve hızlarına göre puan verildi.

Bu derecelendirme özellikle kariyer modunda ve oyuncuların kendi F1 takımlarıyla yarışabilecekleri MyTeam'de önem teşkil ediyor.

EA ve Codemasters bu puanları neredeyse her ay güncelleyerek, durumu mümkün olduğunca gerçeğe yaklaştırmaya çalışıyor.

Bu nedenle Max Verstappen'in puanının son güncellemede tekrar yükselmesi şaşırtıcı olmamalı. Red Bull Racing pilotu son beş yarıştır yenilmiyor ve oyun çıktığında 94 olan puanı, son güncellemeyle 96'ya yükseldi.

Charles Leclerc de bir puan yükselişle 92'ye ulaşırken, Verstappen ile Lewis Hamilton'ın (94) ardından en çok puana sahip üçüncü isim oldu.

George Russell bir puan kaybetmesinin ardından 91 puanda yer alırken, son güncellemeden sonra Fernando Alonso (+1) ve Lando Norris'in puanı 90 oldu.

En büyük değişiklikler Alfa Romeo sürücülerinde yaşandı. Valtteri Bottas ilk güncellemeden sonra 86 puana sahipti fakat şimdi 83 puandı.

Takım arkadaşı Zhou Guanyu ise üç puan yükselişle 78 puana çıktı. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda bir puan yükselirken, Daniel Ricciardo ve Nicholas Latifi iki puan kaybetti.

Sergio Perez ve Kevin Magnussen de bir puan kaybetti.

Sürücü puanları:

Pilot Takım 26 Eylül güncellemesi sonrası puan 22 Ağustos güncellemesi sonrası puan İlk çıktığında puan
Max Verstappen Red Bull Racing 96 95 94
Lewis Hamilton Mercedes 94 94 94
Charles Leclerc Ferrari 92 91 92
George Russell Mercedes 91 92 90
Fernando Alonso Alpine 90 89 89
Lando Norris McLaren 90 90 90
Carlos Sainz Ferrari 89 88 87
Sergio Perez Red Bull Racing 87 88 88
Sebastian Vettel Aston Martin 85 85 85
Pierre Gasly AlphaTauri 83 82 84
Valtteri Bottas Alfa Romeo 83 86 88
Alexander Albon Williams 82 82 82
Daniel Ricciardo McLaren 82 84 83
Esteban Ocon Alpine 82 82 83
Kevin Magnussen Haas 80 81 81
Lance Stroll Aston Martin 80 80 80
Mick Schumacher Haas 80 79 77
Zhou Guanyu Alfa Romeo 78 75 70
Yuki Tsunoda AlphaTauri 77 76 78
Nicholas Latifi Williams 67 69 70
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