Verstappen, F1 22 oyununun en güçlü sürücüsü olmaya devam ediyor
Max Verstappen, F1 2022'ye gelen son güncellemenin ardından oyunun en güçlü sürücüsü olmaya devam ediyor.
Oyunun geliştiricileri EA Sports ve Codemasters, Temmuz ayında F1 22'yi piyasaya sürdü ve her yıl olduğu gibi sürücülere deneyimlerine, yarış becerilerine, pistteki farkındalıklarına ve hızlarına göre puan verildi.
Bu derecelendirme özellikle kariyer modunda ve oyuncuların kendi F1 takımlarıyla yarışabilecekleri MyTeam'de önem teşkil ediyor.
EA ve Codemasters bu puanları neredeyse her ay güncelleyerek, durumu mümkün olduğunca gerçeğe yaklaştırmaya çalışıyor.
Bu nedenle Max Verstappen'in puanının son güncellemede tekrar yükselmesi şaşırtıcı olmamalı. Red Bull Racing pilotu son beş yarıştır yenilmiyor ve oyun çıktığında 94 olan puanı, son güncellemeyle 96'ya yükseldi.
Charles Leclerc de bir puan yükselişle 92'ye ulaşırken, Verstappen ile Lewis Hamilton'ın (94) ardından en çok puana sahip üçüncü isim oldu.
George Russell bir puan kaybetmesinin ardından 91 puanda yer alırken, son güncellemeden sonra Fernando Alonso (+1) ve Lando Norris'in puanı 90 oldu.
En büyük değişiklikler Alfa Romeo sürücülerinde yaşandı. Valtteri Bottas ilk güncellemeden sonra 86 puana sahipti fakat şimdi 83 puandı.
Takım arkadaşı Zhou Guanyu ise üç puan yükselişle 78 puana çıktı. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda bir puan yükselirken, Daniel Ricciardo ve Nicholas Latifi iki puan kaybetti.
Sergio Perez ve Kevin Magnussen de bir puan kaybetti.
Sürücü puanları:
|Pilot
|Takım
|26 Eylül güncellemesi sonrası puan
|22 Ağustos güncellemesi sonrası puan
|İlk çıktığında puan
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|96
|95
|94
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|94
|94
|94
|Charles Leclerc
|Ferrari
|92
|91
|92
|George Russell
|Mercedes
|91
|92
|90
|Fernando Alonso
|Alpine
|90
|89
|89
|Lando Norris
|McLaren
|90
|90
|90
|Carlos Sainz
|Ferrari
|89
|88
|87
|Sergio Perez
|Red Bull Racing
|87
|88
|88
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|85
|85
|85
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|83
|82
|84
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|83
|86
|88
|Alexander Albon
|Williams
|82
|82
|82
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|82
|84
|83
|Esteban Ocon
|Alpine
|82
|82
|83
|Kevin Magnussen
|Haas
|80
|81
|81
|Lance Stroll
|Aston Martin
|80
|80
|80
|Mick Schumacher
|Haas
|80
|79
|77
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|78
|75
|70
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|77
|76
|78
|Nicholas Latifi
|Williams
|67
|69
|70
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