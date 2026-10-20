Formula 1

Verstappen: "F1, 2027 sprint takvimini gözden geçirmeli"

Max Verstappen, geçiş yapmanın neredeyse imkânsız olduğu sokak pistlerinde sprint yarışları düzenlenmesini eleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 13:15

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Max Verstappen, Singapur'da cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışını pole pozisyonundan başlayarak kazandı. Yarış boyunca arkasındaki sürücüler arasında kayda değer bir geçiş mücadelesi yaşanmadı.

Marina Bay Sokak Pisti'nde ilk kez zafere ulaşmasına rağmen Verstappen, sprint formatına ilişkin görüşünün değişmediğini belirtti. Hollandalı sürücü, sprint yarışlarının araçların birbirleriyle mücadele edebildiği pistlerle sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Geçiş yapamadığınız bir pistte sprint yarışı düzenlememeliyiz."

"Yarışabileceğiniz ve geçiş yapabileceğiniz pistler var. Ancak bazı yerlerde geçiş yapamıyorsunuz ve gelecek yıl oralarda da sprint yarışları düzenleyeceğiz."

"Benim açımdan sorun yok. Kendi işimi yapıyorum, hepsi bu. Ama hoşlandığım şey bu değil."

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Verstappen, Marina Bay gibi pistlerde geçiş yapmayı zorlaştıran temel etkenlerden birinin araçların sınırlı geçiş imkanları olduğunu belirtti. Hollandalı sürücüye göre mevcut geçiş modu, Singapur'da kayda değer bir avantaj sağlamıyor.

Verstappen, "Pist harika ancak şu anda yaşadığımız sorun, geçiş modunun burada neredeyse hiçbir işe yaramaması."

"Düzlüklerde çok fazla kazanım elde edemiyorsunuz. Mevcut kurallarla ve o harika bataryalarımızla birlikte düşündüğünüzde, sistem pek bir şey sağlamıyor."

"Şu anda rakibinize çok yaklaşamıyor veya belirgin bir hız farkı da yakalayamıyorsunuz. Bu nedenle geçiş yapabilmek için daha uzun bir düzlüğe ya da daha gerçek anlamda bir keskin viraja ihtiyacımız var. Ancak bunlar olsa bile düzlükte daha büyük bir hız farkı oluşması gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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