Verstappen: "Evde olmaktan sıkılmıyorum"

Üç kez dünya şampiyonu halihazırda yarışlara çok fazla vakit ayırıyor ve gerçek hayatta yarışmıyorsa, bu sefer de sanal yarışlara katılıyor.

Geçtiğimiz günlerde tam olarak bunu yaptı ve sanal Daytona 24 Saat yarışında zafere ulaştı.

Ancak söz konusu ev hayatı olduğunda, bu konuda konuşmaktan pek hoşlanmadığı biliniyor.

Yine de Formule1.nl kendisine, evde yapmaktan hoşlandığı şeyleri sordu ve o da çeşitli konulara değindi.

Evde olmaktan keyif aldığını söyleyen Verstappen, sözlerine şöyle devam etti: "Çok sık müzik dinlediğim söylenemez, evde genellikle televizyon açık oluyor."

"Atmosfer için müzik açmaya gerek yok."

"Etrafta koşuşturmayı seven küçük Penelope sayesinde atmosfer her zaman canlı!"

"Diğer zamanlarda da zaten kediler birbirlerine dehşet saçıyorlar."

Bilmeyenler için, Penelope Verstappen'in kan bağı olan kızı değil; sevgilisi Kelly Piquet ile eski F1 pilotu Daniil Kvyat'ın kızı.

İkili 2017'den 2019'a kadar birlikteydi fakat sonrasında yollarını ayırdılar. Piquet ve Verstappen 2020'den beri birlikteler ve Hollandalı şampiyonun Penelope ile çok iyi bir ilişkisi var.