Verstappen: "Eskisi gibi dominant olamayacağız"

Max Verstappen, Red Bull'un geçtiğimiz yıllarda gösterdiği üstün performansı tekrarlamasının çok zor olduğunu söyledi.

Milton Keynes merkezli takım, 2024 sezonu takımlar ve pilotlar şampiyonasına istediği gibi başlamış olsa da, son yarışlarda podyum ve dolayısıyla galibiyetlerden uzak kaldı.

Diğer taraftan Hollandalı pilot, geçtiğimiz sezonda 20 galibiyet 13 pole pozisyonu elde ederek çoğu rekoru alt üst etmişti ve Red Bull sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamıştı.

Bu sezon istediği sonuçları elde edemediğini belirten Max Verstappen, tüm hoşnutsuzluğuna rağmen sezonun ilk yarısını 78 puan farkla lider tamamladı.

3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen, konu ile ilgili şunları söyledi: "Geçen yılki gibi bir sezonu bir daha yaşayamayacağımızı anladım."

"Bu tür sezonların arka arkaya yaşanması çok nadirdir."

"Buna her zaman buna hazırlıklıydım."

"Ancak diğer takımlarla performans farkının bu kadar hızlı eriyeceğini de düşünmemiştim."