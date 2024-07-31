Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Eskisi gibi dominant olamayacağız"

Max Verstappen, Red Bull'un eksiki gibi dominant olmayacağını düşünüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1019873423-SUT-20231007-GP2317_173654MS1_0234

Max Verstappen, Red Bull'un geçtiğimiz yıllarda gösterdiği üstün performansı tekrarlamasının çok zor olduğunu söyledi.

Milton Keynes merkezli takım, 2024 sezonu takımlar ve pilotlar şampiyonasına istediği gibi başlamış olsa da, son yarışlarda podyum ve dolayısıyla galibiyetlerden uzak kaldı.

Diğer taraftan Hollandalı pilot, geçtiğimiz sezonda 20 galibiyet 13 pole pozisyonu elde ederek çoğu rekoru alt üst etmişti ve Red Bull sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamıştı.

Bu sezon istediği sonuçları elde edemediğini belirten Max Verstappen, tüm hoşnutsuzluğuna rağmen sezonun ilk yarısını 78 puan farkla lider tamamladı.

3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen, konu ile ilgili şunları söyledi: "Geçen yılki gibi bir sezonu bir daha yaşayamayacağımızı anladım." 

"Bu tür sezonların arka arkaya yaşanması çok nadirdir." 

"Buna her zaman buna hazırlıklıydım." 

"Ancak diğer takımlarla performans farkının bu kadar hızlı eriyeceğini de düşünmemiştim." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?
Sonraki haber Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Formula 1
Belçika GP
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!
Piastri'nin Formula 1'deki yükselişi devam ediyor

Piastri'nin Formula 1'deki yükselişi devam ediyor

Formula 1
Belçika GP
Piastri'nin Formula 1'deki yükselişi devam ediyor
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Formula 1
Belçika GP
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"
Red Bull gece çalışma yasağına uymayarak Verstappen'in motorunda hangi değişiklikleri yaptı?

Red Bull gece çalışma yasağına uymayarak Verstappen'in motorunda hangi değişiklikleri yaptı?

Formula 1
Belçika GP
Red Bull gece çalışma yasağına uymayarak Verstappen'in motorunda hangi değişiklikleri yaptı?
Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?

Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?

Formula 1
Belçika GP
Yarış temposu analizi: 2024 Belçika GP'nin favorisi kim?
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?

Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?

Formula 1
Belçika GP
Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?
Red Bull, neden Perez ile devam etmeyi seçti?

Red Bull, neden Perez ile devam etmeyi seçti?

Formula 1
Red Bull, neden Perez ile devam etmeyi seçti?
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Formula 1
Belçika GP
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Haberler

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MGP MotoGP
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

F1 Formula 1
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye