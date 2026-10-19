Formula 1

Verstappen: "Eski pilotlar, yeni düzenlemeleri anlamadan konuşuyorlar"

Max Verstappen, 2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemelerini eleştiren bazı eski sürücülerin, yorum yapmadan önce kuralları yeterince anlamadığını savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 07:15

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Max Verstappen, eski Formula 1 sürücülerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı sürücü, 2026 düzenlemelerine yönelik olumsuz yorumların arkasında, konunun uzmanları tarafından yeterince anlaşılmamasının yattığını düşünüyor.

Singapur Grand Prix'si hafta sonunda De Telegraaf gazetesine konuşan Verstappen'e, 1996 dünya şampiyonu Damon Hill'in yakın zamanda yaptığı açıklamalar gösterildi.

Bunun üzerine Hollandalı pilot, "Birçok eski sürücüyle ilgili sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Yeni düzenlemeleri hiç incelemiyorlar. Dolayısıyla motorun tam olarak nasıl çalıştığını ve sistemin nasıl işlediğini bilmiyorlar. Ardından televizyonda kendilerine bu konuda sorular yöneltiliyor ve bazen ortaya çok tuhaf yanıtlar çıkıyor."

Damon Hill, Sky F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu herkes için geçerli değil ama bazıları için kesinlikle geçerli." şeklinde konuştu.

Fernando Alonso ve Lando Norris de 2026 düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerinde Verstappen'in görüşlerini destekledi. Ancak Verstappen, asıl amacının sezon boyunca gördükleri hakkındaki düşüncelerini açıkça ifade etmek olduğunu söyledi.

Verstappen, "Ben sadece ne düşündüğümü, kendi gözümde nelerin yanlış olduğunu ve nelerin geliştirilebileceğini söylüyorum."

"Bazen bu nedenle bazı kişiler tarafından eleştiriliyorum ya da ne demek istediğimin anlaşılmadığı söyleniyor. Ancak günün sonunda bir şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğu elbette ortaya çıkar." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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