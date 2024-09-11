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Formula 1 Azerbaycan GP

Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

Max Verstappen, Monza'daki zorlu yarışın ardından takımın sorunları çözmeye odaklandığını ve tekrar zirveye çıkmak istediklerini belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Monza'daki yarışın kendileri için zorlu geçtiğini ve takım olarak önceliklerinin eski formlarını geri kazanmak olduğunu vurguladı. 

Max Verstappen şunları söyledi: "Bu hafta fabrika ekibiyle birlikteydim ve yarış öncesi simülatörde çalıştım. Monza zorlu bir yarıştı ve önceliğimiz formumuzu olması gereken yere geri getirmek."

"Her zaman daha rekabetçi olmak istiyoruz ve takım son birkaç yarışta yaşadığımız sorunları iyileştirmek için çok çalışıyor. Şimdi ilk olarak Bakü’ye dönüyoruz."

"Burada yarışmak her zaman iyi bir meydan okuma ve ilginç bir pist; bir sokak pisti olmasına rağmen uzun düzlükler var. Bu yüzden tekrar yarışmaya hazırız ve hafta sonunun neler getireceğini göreceğiz."

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