Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Monza'daki yarışın kendileri için zorlu geçtiğini ve takım olarak önceliklerinin eski formlarını geri kazanmak olduğunu vurguladı.

Max Verstappen şunları söyledi: "Bu hafta fabrika ekibiyle birlikteydim ve yarış öncesi simülatörde çalıştım. Monza zorlu bir yarıştı ve önceliğimiz formumuzu olması gereken yere geri getirmek."

"Her zaman daha rekabetçi olmak istiyoruz ve takım son birkaç yarışta yaşadığımız sorunları iyileştirmek için çok çalışıyor. Şimdi ilk olarak Bakü’ye dönüyoruz."

"Burada yarışmak her zaman iyi bir meydan okuma ve ilginç bir pist; bir sokak pisti olmasına rağmen uzun düzlükler var. Bu yüzden tekrar yarışmaya hazırız ve hafta sonunun neler getireceğini göreceğiz."