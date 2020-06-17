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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Eski araçla test yapmayı ben istemedim"

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Verstappen: "Eski araçla test yapmayı ben istemedim"
Ekleyen:
, Editör
17 Haz 2020 12:32

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2020 Avusturya GP öncesinde eski araçla test yapmama kararının kendisine ait olduğunu söyledi.

Mercedes takımı, Salı ve Çarşamba günü pandemi krizinin başından bu yana ilk kez Silverstone'da Formula 1 testi gerçekleştirdi.

Yakın zamanda Ferrari'nin de Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in katılımıyla özel bir test yapması planlanıyor.

Ek olarak Racing Point de yeni aracıyla Silverstone'da bir test yapacak.

Fakat bu yıl şampiyonluk hedefleyen Red Bull, bu örnekleri takip etmeyecek ve yeni sezon öncesinde herhangi bir test gerçekleştirmeyecek.

Konu hakkında Sky Sport'a konuşan Max Verstappen, bu testlerin hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

Verstappen, “Mercedes'in bundan dolayı herhangi bir avantaj elde edeceğini sanmıyorum."

"Bu tür testlerde, eski bir aracı sürmek zorundasınız ve aynı zamanda farklı lastiklerle sürüş yapıyorsunuz. Bu yüzden böyle bir test yapmamaya karar verdim."

"Avusturya'da dört ila beş tur içinde doğru ritmi yakalayacağımdan hiçbir şüphem yok."

"Eski hissi yakalamam uzun sürmeyecek. Babamla olabildiğince hızlı dönebilmek için çok çalıştım. Bu, şimdiye kadar hep işe yaradı." dedi.

Ayrıca Red Bull Racing'in 2018 aracıyla test yapma fırsatı da yok çünkü Renault ile yollarını zaten ayırdılar ve Honda ile çalışıyorlar.

Verstappen, virüs arasının sıkıcı olduğunu kabul etse de, her zamankinden daha hazır hissettiğini söyledi.

"Öncesine kıyasla daha iyi hazırlandım çünkü daha fazla zamanımız vardı. Formumun Avustralya'da olana kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Son birkaç aydır hiçbir yarış yoktu. Araçlar için güncellemeler gelmeye devam edecek. Yine de Mercedes'in çok güçlü olmasını ve bizim de onlara yakın olmamızı umuyorum."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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