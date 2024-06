Verstappen: "Erkenden yaptığım geçişler olmasa ancak ikinci olabilirdim"

Üç kez dünya şampiyonu, Barselona'da 2024'teki yedinci zaferini elde etti ve bu zaferde erkenden yaptığı geçişlerin anahtar olduğuna inanıyor.

Max Verstappen, İspanya GP zaferinin, pole pozisyonundaki Lando Norris'i ilk turda içerden geçmesi ve lider George Russell'ı hızlıca geçmesiyle geldiğini söylüyor.

Verstappen, ilk viraja doğru giderken çimenlere çıktığı için momentum kaybetmesinin ardından birinci virajın girişinde Red Bull'unu Norris'in iç tarafına doğru sürdü.

Hollandalı, Norris'ten pozisyonunu alsa da, Russell her iki sürücünün de dışından geçip ilk iki turu önde götürdüğü için sonuçta ikinciliği almış oldu.

Russell'ın liderliği uzun sürmedi, çünkü Verstappen 14. virajın çıkışında bir çekiş yakaladı ve üçüncü tura başlarken DRS ile Mercedes sürücüsünü geçti.

Verstappen, bunun yarışı kontrol edebilmesini sağladığını ve Norris'in önünde olmanın 61. F1 zaferinin anahtarı olduğunu söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium alongside Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images