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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "Erkenden yaptığım geçişler olmasa ancak ikinci olabilirdim"

Üç kez dünya şampiyonu, Barselona'da 2024'teki yedinci zaferini elde etti ve bu zaferde erkenden yaptığı geçişlerin anahtar olduğuna inanıyor.

Neva Ünsaldı
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Üç kez dünya şampiyonu, Barselona'da 2024'teki yedinci zaferini elde etti ve bu zaferde erkenden yaptığı geçişlerin anahtar olduğuna inanıyor.

Max Verstappen, İspanya GP zaferinin, pole pozisyonundaki Lando Norris'i ilk turda içerden geçmesi ve lider George Russell'ı hızlıca geçmesiyle geldiğini söylüyor.

Verstappen, ilk viraja doğru giderken çimenlere çıktığı için momentum kaybetmesinin ardından birinci virajın girişinde Red Bull'unu Norris'in iç tarafına doğru sürdü.

Hollandalı, Norris'ten pozisyonunu alsa da, Russell her iki sürücünün de dışından geçip ilk iki turu önde götürdüğü için sonuçta ikinciliği almış oldu.

Russell'ın liderliği uzun sürmedi, çünkü Verstappen 14. virajın çıkışında bir çekiş yakaladı ve üçüncü tura başlarken DRS ile Mercedes sürücüsünü geçti.

Verstappen, bunun yarışı kontrol edebilmesini sağladığını ve Norris'in önünde olmanın 61. F1 zaferinin anahtarı olduğunu söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium alongside Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium alongside Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Yarışı kazandıran şeyin, ikinci turda liderliği almak ve Lando'nun da önüne geçmek olduğunu düşünüyorum."

" İlk “stint”te çok agresif ve savunmacı bir yarış sürdüm, Lando'ya kıyasla oldukça erken pit-stoplar yaptım ve bu şekilde Lando ile açmam gereken farkı açabildim.”

“Bugün kesinlikle biraz daha hızlıydılar, lastiklerde de daha iyiydiler ve bu tabii ki biraz endişe verici. Bu görmek istemediğiniz bir şey ama takım olarak bugün çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Elimizdeki imkanları maksimize etmeye çalıştık.”

"Bu tabii ki heyecan verici, sporu bir kenara bırakıp kendimi düşündüğümde, daha fazla performans istiyorum çünkü şu anda en hızlı biz değiliz. Bu yüzden sona kadar zorlamak zorundayım.”

"Tabii ki o ilk stint sayesinde rahatça önde olduğum bir pozisyona sahiptim. Eğer başlangıçta Lando'yu geçemeseydim bugün ikinci olurduk." dedi Verstappen.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in erken yaptığı geçişlerdeki kararlılığını övdü ve Verstappen’in söylediklerine paralel olarak ilk birkaç turun sonucun belirlenmesinde önemli olduğunu söyledi.

Horner, Red Bull'un; McLaren’in lastik avantajına rağmen Woking merkezli ekibe karşı üstün olacağından emin olduğunu ekledi.

"[Verstappen] çok kararlı, onu görüyorsunuz, hiç zaman kaybetmiyor."

"Yaklaştığı trafik konusunda çok, çok kararlı. Ve bence bu, onun anahtar niteliklerinden biri, eğer oradaysa, harekete geçeceğini biliyorsunuz. Diğer sürücüler de bunu biliyor.”

"Sona doğru geldiğimizde Max’in lastikleri gerçekten çok iyi yönettiğini görebiliyorduk. Lando'nun sadece bir virajda, birinci virajda daha hızlıydı ve turun geri kalanında Max durumu kontrol ediyordu.”

"Pit stoplardaki fark nedeniyle Lando'nun daha yakın olacağını her zaman hissettik, ama Max’in becerilerinden dolayı yeterince avantajı olduğunu düşündük.” diye açıkladı Horner.

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