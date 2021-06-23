Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Red Bull'un Verstappen'le uyguladığı 2 pit stop stratejisi Pazar günü göze çarpan hamle oldu ancak Red Bull'un ilk pit stoplarda uyguladığı ve Verstappen'in, Hamilton'ın önüne geçmesini sağlayan erken pit stop da galibiyete uzanan yolda önemli bir rol oyandı.

Verstappen, pite geldiği 18. turda Hamilton'ın 3.154 saniye arkasında yer alıyordu. Bundan 1 tur sonra Hamilton pitten çıktığında ise Verstappen, İngiliz pilotun önünde yer aldı. Peki Verstappen bunu nasıl başardı?

Yarışın başından başlayacak olursak; yarıştan birkaç saat önce yağan yağmur, yarış çizgisinde yer alan kauçuğu temizleyerek yol tutuşunun azalmasına neden olmuştu. Buna pistteki şiddetli rüzgar da eklenince Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk virajında hata yaparak az da olsa dışarı taştı ve liderliği Hamilton'a hediye etti.

Rüzgarlı koşullarda daha dengesiz bir hâl alan RB16B'yle ritmini bulmaya çalışan Verstappen, ilk bölümü Hamilton'ın 1.5 saniye arkasında götürüyordu ki ilk bölümün sonlarına doğru bu sene birkaç kez daha gördüğümüz gibi Verstappen'in lastikleri Hamilton'ın lastiklerine kıyasla daha hızlı tükendi ve İngiliz pilot aralarındaki farkı 3 saniyeye çıkardı.

Bu esnada, orta sıralarda erken pite gelen pilotların daha geç pite gelen pilotları arkalarında bıraktığı görülüyordu.

17. tura geldiğimizde ilk üçlü içerisinden pite gelen ilk isim Valtteri Bottas oldu ve diğer pit stopları da tetikledi.

Fin pilotun erken pit stopu Verstappen'e tehdit oluşturabilirdi ki Red Bull stratejistleri hem Bottas tehditini savuşturmak hem de Hamilton'a yaklaşmak adına 18. turda Verstappen'i pite çağırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

18. turda, son iki viraja girdiğimizde Verstappen ve Hamilton arasında 3.154 saniyelik bir fark vardı ki 18. turun sonunda Hollandalı pilot pit yoluna daldı ve yarışa başladığı orta hamurdan, sert lastiğe geçiş yaptı.

Şimdi Verstappen'in 3.154 saniyelik farkı 1 tur içinde nasıl kapadığına daha detaylı bir biçimde bakalım:

Pite geliş turları

Önce iki pilotun pite giriş turlarına ve pit yolunda geçirdikleri zamanlara bakacak olursak;

Verstappen'in pite geldiği turu (18. tur) 1:58.099 saniyeydi, Hollandalı pilot pit yolunda 29.803 saniye kaldı.

Hamilton'ın pite geldiği turu ise (19. tur)1.58.684 saniyeydi, İngiliz pilot pit yolunda 30. 263 saniye kaldı.

Paul Ricard'daki pit yolunun girişi, finiş çizgisinden önce yer aldığından, Hamilton'ın pist üstünde kaybettiği 0.6 saniye ile pit yolunda kaybettiği 0.4 saniyeyi toplamayacağız.

Hamilton toplamda 1 saniye kaybetmedi. Finiş çizgisi, pit girişinden sonra geldiğinden, Hamilton'ın pit yolunda kaybettiği zaman zaten pite geliş turuna eklenmiş durumda.

Hamilton'ın pit stop'u daha hızlı olsa da pit alanında Verstappen'e 0.4 saniye kaybetti. Mercedes de bunun nereden geldiğini bilmiyor.

Buna ek olarak, İngiliz pilot pit yolunun dışında, pistte de 0.125 saniye daha kaybetti. Bu zaman kaybı, pite girerken daha erken frenlemesinden ya da tur içinde Verstappen'in daha hızlı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Verstappen, pite gelme turlarında Hamilton'dan toplamda 0.585 sn almış oldu.

Pitten çıkış turları

Verstappen pitten, Hamilton'ın 25.490 saniye arkasında çıktı ancak Hollandalı pilot pit yolunun çıkışında yeniden yarış temposuna çıkana kadar bu fark 25.674 saniyeye yükseldi.

Verstappen'in pitten çıkış turu olan 19. turda, Hollandalı pilot sondan bir önceki viraja geldiğinde aradaki farkı 23.794 saniyeye indirerek Hamilton'dan 1.880 sn aldı.

İyi bir tur zamanı için güçlü bir ön tarafa ihtiyaç duyulan Paul Ricard pistinde, Verstappen'in yeni lastikleri fark yarattı. Bunda Red Bull aracının lastikleri hızlıca çalıştırma konusundaki başarısı da önemli bir rol oynuyor.

Hamilton, 19. turun sonunda pit yoluna geldiğinde, iki pilot arkasındaki fark 23.878 saniyeydi. Bahsedildiği gibi Verstappen, 19. turda son iki viraja geldiğinde Hamilton'dan 1.880 sn almıştı ancak Hamilton son iki virajdan önce pite geldiğinden dolayı Verstappen'in son iki virajda İngiliz pilottan ne kadar hızlı olduğunu bilemeyiz.

Bunun için Bottas'ın bir önceki turunda son iki virajda Hamilton'dan ne kadar hızlı olduğuna bakarak bir tahminde bulunacak olursak; 17. turda pite gelen Bottas, 18. turda yeni lastikleriyle son iki virajda Hamilton'dan 0.553 sn daha hızlıydı.

Verstappen ise 19. turda Bottas'dan yaklaşık olarak 0.150 sn daha hızlıydı yani Verstappen'in son iki virajda da tahminen 0.700 sn kazandığını söyleyebiliriz.

Verstappen, pite geliş turunda ve pit alanında Hamilton'dan 0.585 saniye aldı. Hollandalı pilot, sonrasında 19. turda ve 20. turun ilk virajına kadarki bölümünde ise Hamilton'dan 2.580 saniye daha hızlıydı.

Bütün bu zamanları toplarsak 3.165 saniye ediyor. Hollandalı pilot pitlerden önce 3.154 saniye daha gerideydi. Verstappen, böylece Hamilton'la yan yana geldi ve ısınmış lastikleriyle daha geç frenleyerek liderliği eline geçirdi.

Sonrasında da hatasız bir sürüş ve daha hızlı bir stratejiyle galibiyete uzandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images