Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"
Max Verstappen, F1 kariyerindeki en utanç verici anısını anlattı.
2016 yılı Verstappen'in Formula 1'deki ikinci sezonuydu ve o yıl Toro Rosso'dan İspanya Grand Prix'sine çağrılmasıyla Red Bull pilotu olarak ilk yarışını kazanmış oldu.
Verstappen o yıl Austin'de böyle bir başarı elde edemedi, Hollandalı pilot vites kutusu sorunuyla yarış dışı kaldı ama anlattığı üzere Verstappen için yarıştaki sıkıntılar kesinlikle burada başlamadı.
Verstappen, yarışın başlarında yaptığı hatayı hâlâ Formula 1 kariyerinin en utanç verici hatası olarak hatırlıyor.
Motorsport.com tarafından en utanç verici F1 anını paylaşması istendiğinde Verstappen, "2016'da Austin'de beşinci sıradaydım, belki de çok önemli değil, çünkü üçüncü ve dördüncü sıradaki pilotlarla aramızda çok az fark vardı."
"Mühendisim zorlamamı söyledi ve bu da o tur sonunda pite gireceğinizi düşünmeme sebep oldu, bu yüzden hızımı arttırdım. Son iki hızlı virajda her şey yolunda gidiyordu ve ben de pit alanına girdim."
"Dönüşü yaptım ve aslında pit için çağrılmadığımı fark ettim. Bana pite gelmemi söylememişlerdi ve o noktada 'Tanrım, ben az önce ne yaptım!' dedim."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"O anda 'Çocuklar, pit alanındayım, pite geliyorum!' dedim. O anda tüm mekanikerlerin lastiklerle koştuğunu görüyorsunuz. Tabii ki pit sekiz ya da on saniye sürdü, hâlâ çok hızlı bir pit olduğunu düşünüyorum."
"Pitten sonra bunun mantıksız bir şey olduğunu görüyorsunuz, zaten üç tur sonra vites kutum arızalandı ve yarıştan çekildim." dedi.
Yarıştan sonra Verstappen, Red Bull danışmanı Marko'nun gazabından kaçmak için bahane üretmek yerine hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.
Verstappen, "Yarıştan sonra Marko ile konuştum."
"Ona 'batırdım' dedim ve hata yaptığımı söyledim. Onun en sevdiği şey, ona başarısız olduğunuzu hemen söylemenizdir. Bunu takdir eder, kendisine bahaneler üretilmesinden nefret eder."
"Eğer size neden yavaş olduğunuzu ya da buna benzer bir şey sorarsa, ona hata yaptığınızı söylemenizi tercih eder." dedi.
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