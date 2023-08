Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Hollandalı pilot, geride kalan 2.5 yılda iki dünya şampiyonluğu, pek çok zafer ve pek çok başarı elde etmeyi başardı.

Bu yıl üçüncü şampiyonluğa giden Verstappen, her zaman kendisinden emin görünüyor ve açıklamaları da bu yönde oluyor.

Bu konuda De Telegraaf'a konuşan Verstappen, kendisine olan inancıyla ilgili şöyle dedi: "Bence bir sürücü olarak her zaman kendi yeteneklerinden emin olmak zorundasınız."

"Aksi takdirde asla başarılı olamazsınız."

"En iyi pilot olmasanız bile her zaman böyle görmeli ve kendiniz hakkında böyle düşünmelisiniz."

"Mesela ben asla padoktaki en iyi sürücü olmadığımı kabul etmiyorum."

"Kendime hiç 'Düşündüğüm kadar iyi miyim?' diye sormadım. Bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor, bazı şanssız anlar yaşıyorsunuz ve zorluklar ardı ardına geliyor. 2018 başında durum böyleydi."

"Monako GP'den sonra her şeye baştan başladığımı çok iyi hatırlıyorum. O an, her şeyin üstesinden gelmeyi ve yeniden başlamayı düşündüm. Sonraki yarış Kanada GP'den bu yana da işler iyiye gitti."

"O zaman sürüş tarzım ve formumla ilgili aptalca sorular beni deli ederdi. Sonra da aptalca cevaplar almaya başlıyorsunuz!"

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen ve Red Bull'un kimyasının geride kalan dönemde çok iyi tuttuğu görüldü.

Fakat Mercedes gibi daha kurumsal bir yapının Hollandalı sürücü için iyi olup olmayacağı muamma.

Bu konuda Verstappen, "Bu elbette gerçekten çok farklı bir ortam. Kendiniz olabilmeniz ve aklınızdan geçenleri söylemeye devam etmeniz çok önemli."

"Eğer durum böyleyse, o zaman bunun (kurumsal yapının) benim için pek bir önemi kalmıyor. Eğer bir takım sizi gerçekten bu şekilde istiyorsa, o zaman sizi gerçekten istiyorlar demektir ve bazı şeyleri biraz ayarlayabilirsiniz. Böyle bir noktada her şey bir araya gelmeye başlıyor."

"Daha önce tüm bu başarıları elde edeceğimi asla hayal edemezdim."

"Formula 1'e girmeyi ve burada bir gün en iyi takımlardan biriyle yarışmayı hayal ediyordum. Hep bunun için çalıştım."

"İnsanlar bunu sıkıcı bulmaya başladıysa, sorun değil. Madalyonun diğer tarafını da biliyorum. Her halükarda bu dönemi sıkıcı bulmuyorum." dedi.