Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, geçen hafta sonu Katar'da arka arkaya üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu başarının ardından Hollandalı pilot şöyle dedi: "Hiç böyle bir başarı yakalayacağımı hayal etmemiştim. Elbette bu benim için, ailem için, sevdiklerim için gurur verici bir an."

"Takıma hep aracın hızı için teşekkür ederiz fakat atmosfer için de minnettarım. Bu insanlarla çalışmaktan epey keyif alıyorum ve bu çok önemli."

"Piste gelip, güzel insanlarla çalışacağınızı bilmek harika."

Şampiyonlukları arasında 2023'ü nereye koyduğu sorusuna Verstappen, "Bence bu yılki şampiyonluğum en iyisi."

"İlk şampiyonluk en duygusal olanıydı çünkü o anda hayalim gerçek olmuştu. Fakat bu yıl en iyi sezonumu geçiriyorum."

"Zaferler arka arkaya geliyor, aracın kendisi de en iyisi. Tutarlı sonuçlar aldığım için en çok gurur duyduğum şampiyonluk bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bahreyn'de sezonun çok yakın geçeceğini düşündük. Aracımızın bu kadar iyi olması bizim için hoş bir sürpriz oldu ama sadece bir piste gitmiştik. Diğer pistlere gittiğinizde ve özellikle yarışta ne kadar hızlı olduğunu gördüğümüzde, sezonun ümit verici olduğunu anladık."

"Baskın bir araca sahip olsanız bile hata yapmanın kolay olduğu zorlu şartlarda, tüm yıl boyunca harika bir iş çıkardı. Yarışların çoğunda inanılmaz bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Sonrasında en iyi galibiyeti sorulduğunda, "Miami'deki zaferi gerçekten çok sevdim. Spa, Zandvoort ve Suzuka da iyiydi. Suzuka'da şampiyon olduk, muhteşemdi. Tek bir zafer seçemem ama en keyif veren Suzuka." dedi.

Verstappen F1'de kaç şampiyonluk alacağının araca bağlı olduğunu söyledi.

"Bu büyük oranda araca bağlı. Formula 1'de işler böyle gider. Uzun yıllardır sporda olmama rağmen henüz çok gencim. Kesinlikle önümde birkaç yıl daha var. Hâlâ tüm gücümle zorlayacağım ve bakalım nereye varacağız?"

"Şahsen bunun büyük oranda Formula 1'de ne kadar süre yarışmak istediğime bağlı olduğu görüşündeyim. Fark yaratan şey bu." dedi.