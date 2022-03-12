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Verstappen, en hızlı turunu boş depo ile atmamış

Max Verstappen, Bahreyn Formula 1 testinin son gününde ortaya koyduğu performansa rağmen sıralama modunda olmadığını söylüyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen, en hızlı turunu boş depo ile atmamış
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Hollandalı sürücü, güncellenmiş Red Bull RB18 ile cumartesi gününü, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.695 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

En hızlı turunu C5 lastikle atan Verstappen, bunun gerçek potansiyeli hakkında biraz ipucu verdiğini söylese de, henüz tüm potansiyelin ortaya koyulmadığını söylüyor.

Üç günlük Bahreyn testinin ardından F1TV'ye konuşan Verstappen, araçta daha fazla yakıt olup olmadığı sorusuna "Evet, ama şu anda kimse sıralama turlarındaymış gibi hızlı gitmiyor." yanıtını verdi.

Verstappen, seans içerisinde en iyi turu atmaya değil, farklı lastik hamurlarını anlamaya çalıştıkları ve Red Bull'un sidepod güncellemesinin işe yaradığını söyledi.

"Sadece farklı hamurları denedim ve önümüzdeki hafta kullanacağımız lastiklere odaklandım. Bence asıl odak noktası gelecek hafta kullanacağımız lastiklerdi. Aracın hissiyatı iyiydi ve yapmayı planladığımız programı yerine getirdik, ki bence bu çok olumlu bir şey."

"Araç düşük yakıtta daha iyi hissettiriyor ve doğal olarak daha dolu depoyla hantallaşıyor. Yine de bence durum herkes için aynı. Bugün araçta bulunan yeni parçalar iyi çalıştı ve elbette umduğunuz şey de bu. Güncellemeler çalışıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Motorsport Images

Mercedes ve McLaren gibi diğer takımlar daha sıcak ve engebeli Bahreyn pistinde daha zor anlar yaşarken, Verstappen, Red Bull'un Barselona'daki farklı şartlara kıyasla bir adım öne çıktığını söylüyor.

"Buradaki pist, Barcelona ile karşılaştırıldığında biraz daha engebeli ve daha sıcak koşullar var. Pistin düzeni, Barselona'ya kıyasla tamamen farklı bir his veriyor."

"Tabii ki son günlerde araç hakkında daha çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu sayede de aracı daha hızlı hale getirdik. İsteyebileceğiniz şey de budur."

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