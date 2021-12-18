Verstappen: "En çok Zandvoort ve Abu Dhabi'de baskı hissettim"

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanarak ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilot böylelikle, kariyerindeki ilk şampiyonluk mücadelesini kazanmış oldu ve tarihin 34. Formula 1 şampiyonu oldu.

CarNext.com için David Coulthard ile röportaj yapan Verstappen, bu yıl iki ayrı yarışta baskı hissettiğini, bu yarışların Hollanda ve Abu Dhabi olduğunu belirtti.

Verstappen, "Zandvoort, Abu Dhabi ile birlikte en çok baskı hissettiğim iki yarıştan birisiydi. Herkes orada kazanmamı bekliyordu. Taraftarlar 'Max buraya geliyor ve o kazanacak' diye düşündüler ama yoğun bir mücadele içerisindeydik ve performans biraz inişli çıkışlıydı."

"Bütün hafta sonunun mükemmel olmasını istedim ve neredeyse öyle geçti. Pole pozisyonu ve galibiyetle, bundan daha iyisi olamazdı."

"Yarışta her şey stratejik anlamda Mercedes'in iki araca sahip olması nedeniyle benim için zordu. Yine de kazanmayı başardık ve bu harika bir duyguydu. Fakat aynı zamanda bitiş çizgisini geçtiğim zaman, gerçekten rahatladım." dedi.

Monako'da kazanmak ve yarışmak zordu

Verstappen, 2021'de 10 Grand Prix kazandı. Belçika ve Hollanda'daki zaferlerine ek olarak Avusturya'daki çifte yarışı kazanan Verstappen, kendisi için önemli olan tüm yarışları kazandı.

Ancak kendisi için prestijli zaferlerden birisi, hiç şüphesiz Monako'ydu. Burası geçmişte Hollandalı pilotun lehine olmayan bir yerdi.

Verstappen, "Orada, diğer tüm pistlerden çok daha fazla konsantrasyona sahip olmanız gerekiyor çünkü çok dar. Başka cadde pistlerimiz de var ama oralarda dinlenmek için daha fazla zamanınız, daha fazla alanınız ve kaçış yolları oluyor. Oysa burada yoklar."

"Bir tekerleği kilitlediğinizde veya virajı biraz genişten döndüğünüzde, kendinizi duvarda buluyorsunuz."

"Tabii ki tüm yarışı tam gaz sürmüyorsunuz ama bu, bazen bir tehlike yol açabiliyor çünkü rahatlıyorsunuz ve sonra bir hata yapabiliyorsunuz."

"Bu yüzden yarış boyunca kendi kendinize 'konsantre ol, gevşeme, sadece devam et' demelisiniz. Yani çok zorlu ve aynı zamanda çok fazla turdan oluşan epey uzun bir yarış." dedi.