Verstappen: "En azından yarışa heyecan gelecek"
Sıralama turlarında altıncı olan Max Verstappen, bunun pazar günü için yarışı daha heyecanlı hale getireceği görüşünde.
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde en hızlı dereceyi yapsa da, turunun silinmesiyle altıncı sıraya geriledi.
Seansın ardından konuşan Verstappen, yaptığı hatadan dolayı mutlu olmadığını söylese de, bunun pazar gününü daha heyecanlı kılabileceğini belirtti.
Verstappen şöyle konuştu: "İlk virajda hata yaptım ve sonuç olarak turun tamamında zorlamam gerekti.
"19. virajdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım, aslında orada önden kayma olmadı, sadece çok zorladım ve pist limitlerini yanlış değerlendirdim."
"Yine de limitleri zorladığınızda, o sınırı aşıp aşmama konusunda hep ince bir çizgi olur. Bu açıdan talihsiz bir durumdu fakat Pazar gününü biraz daha eğlenceli hale getirebilir."
"Bu tabii ki harika değil ama daha önce de gridin gerisinden başladığım oldu. Yarış hızınız iyiyse yükselmeniz gayet mümkün."
"Pazar günü kazanmak istiyorum ve dediğim gibi bugün bunun için harika değildi. Yine önümüzde daha iyisini yapabileceğimiz uzun bir yarış var."
"Umarım en azından güzel bir yarış çıkarabiliriz."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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