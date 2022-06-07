Verstappen: "Emekli olduktan sonra F1 dünyasında kalmayacağım"

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Günümüzde Formula 1'den ayrılan çoğu pilot, ya WEC/IndyCar gibi diğer serilerde yer alıyor ya da yorumculuk yapmaya başlıyor.

Jenson Button, Nico Rosberg, Felipe Massa, David Coulthard ve Mark Webber gibi isimler düzenli olarak yorumculuk yapıyorlar.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen sık sık geleceğiyle ilgili sorular alan Verstappen, emekli olduktan sonra ne yapacağı konusuna da değindi.

Hollandalı sürücü, şimdiye kadar hep motor sporlarıyla uğraştığını fakat emekli olduktan sonra yorumcu ya da takım patronu gibi görevlere geçmeyeceğini söyledi.

Verstappen, Hollanda dergisi Formule 1'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Daha ileri yaşlarda rekabetçi kalmak güzel olurdu."

"Formula 1'den ayrıldıktan sonra ise beni kesinlikle -burada- bir analist veya takım patronu olarak görmeyeceksiniz. Bu söz konusu dahi değil."

"Bu tür bir iş yapacak motivasyonum yok."

"Yarışmayı bıraktığım zaman başka ilginç şeyler yapmak istiyorum."

"Şimdi tüm hayatım Formula 1 ile bağlantılı ama er ya da geç bu hikaye bitmek zorunda kalacak."

Verstappen, 2015 yılından bu yana Formula 1'de yer alıyor ve geçen sene kariyerinin ilk şampiyonluğunu almıştı.

Hollandalı pilotun Red Bull ile 2028 sonuna kadar anlaşması devam ediyor.