Verstappen: "Elimizden gelen her şeyi denedik"

Max Verstappen, Amerika'daki yarışa üçüncü sıradan başladı ve yarışın ilk bölümünü ikinci sırada götürdü.

Ancak Lewis Hamilton tek pit stop stratejisi izledi ve son bölümde Hollandalı pilotun baskısına dayanmayı başardı.

Sonuç olarak Verstappen, ikinci yarıdaki ikinci podyumunu üçüncü olarak aldı.

Yarış sonrası konuşan genç pilot, “Stratejimiz işe yaramadı, ancak elimizden gelen her şeyi yaptık. Rakiplerimiz bizden biraz daha hızlıydı. Bir şey olursa diye Mercedes'e yakın kalmaya çalıştım."

"Yarış güzel ve eğlenceliydi. Mercedes pilotlarını yarış boyunca görebilecek hızdaydık, bence iyi bir tempoya sahiptik."

"Son turda, arka düzlükteyken sarı bayraklar nedeniyle DRS kullanamadım. Aksi halde ikinci bile olabilirdim. Fakat her durumda, podyuma çıkmak harika." dedi.

Verstappen'in önünde finiş gören Hamilton altıncı şampiyonluğunu kazandı.

İngiliz pilot hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Lewis'in altıncı şampiyonluğunu kazanması çok etkileyici. Başka ne söyleyebilirim? Olağanüstü bir performans sergiliyor, mükemmel bir ekip tarafından destekleniyor, umarım gelecek sene onunla mücadele edebiliriz." açıklamasında bulundu.