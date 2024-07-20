Verstappen: "Elimden geleni yaptım"
Max Verstappen, sıralama turlarında elinden geleni yapmasına rağmen ön bölümün gerisinde kaldığını söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull pilotu Max Verstappen, yeni güncellemelere rağmen sıralama turlarında McLaren pilotlarının ardında üçüncü oldu.
Seansın ardından konuşan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Elimden geleni yaptım."
"Tüm hafta sonu boyunca biraz gerideydik ve sıralamalarda da durum böyleydi."
“Mümkün olduğunca yaklaşmaya çalıştım ama ne yazık ki yeterli olmadı. Bunun nedenini anlamak zor, biraz daha fazla yol tutuş isterdim ama şu anda buna sahip değiliz."
“Üçüncü sıradayız, ön tarafa yakınız fakat umarım yarışta daha iyi bir araca sahip oluruz."
"En azından onları takip edebilir ve neler yapabileceğimizi görebiliriz.”
Mücadelenin yakınlığıyla ilgili Verstappen, “Elbette rekabeti seviyorum ama zirvede yer almak istiyorum."
"Şu anda kovalayan taraf olduğumuzu ve birkaç zorlu hafta sonu daha geçireceğimizi hissediyorum."
“Mücadeleden çekinmiyorum fakat şu anda kolay bir durumda değiliz." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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