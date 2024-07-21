Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"

Son F1 dünya şampiyonu, Hungaroring yarışı boyunca Red Bull'un stratejisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Son bölümde beşinciliğe kadar gerileyen Verstappen, daha yeni lastiklerle Ferrari'den Charles Leclerc ve Mercedes'ten Lewis Hamilton ile podyumun son basamağı için savaşıyordu.

Leclerc'i geçmeyi başaran Verstappen, bitime sekiz tur kala ilk virajda Hamilton'la temas yaşadı ve beşinci sıraya geriledi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, yarışta fazla ileri gittiği ve Red Bull'a telsizinden saygısızlık ettiği yönündeki eleştirilere, “Hepsi s**tir olup gidebilir.” cevabını verdi.

Hamilton'la teması nedeniyle FIA hakemleri tarafından soruşturma altında olan Verstappen, “Avusturya'da bana çok fazla laf atıldı, insanlar frenleme noktasında hareket ettiğimi falan söylediler."

"Bence her zaman ilk harekette aracımı konumlandırıyorum, sonra düz gidiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, collide Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Bugün Lewis frenleme sırasında sağa dönmeye devam etti ve bu yüzden lastikleri kilitledim çünkü hamle yapacaktım ama dışarıdaki aracın üzerime gelmeye devam ettiğini gördüm."

"Aksi takdirde zaten kaza yapmış olurduk. Aracı durdurmak zorundaydım, bu yüzden lastikleri kilitledim."

"Fakat daha iyi bir stratejiye sahip olsaydık, bugün bu konumda olmazdım." cevabını verdi.

Hollandalı pilot yarıştan sonra Red Bull'un stratejisine yönelik eleştirilerini açıkladı.

“Bugün McLaren'le mücadele edecek hızımız yoktu ama yine de üçüncü olabilirdik."

“Yanlış strateji kararları beni sürekli diğer sürücülerle mücadele etmek zorunda bıraktı, geçiş yapmaya çalıştım ve bugün işe yaramadı."

“Pist gerçekten çok sıcak ve araçlara yaklaştığınız anda lastikler aşırı ısınıyor. Lastiklerle sahip olduğunuz tüm avantaj artık işe yaramıyor.”

Verstappen sonuçtan mutlu olmadığını da ekledi.

"Tabii ki mutlu değilim. Bugün McLaren'a kıyasla gerideydik fakat umudumuzu koruduk. Strateji tarafında bir şeyler yapmayı umduk ama bugün durum bunu başaramadık."

"İlk başta bizi erken pitle geçtiler. Bu pek hoş değil ama sorun değil. Sert lastiklerle farkı kapatmaya çalıştım ama uzunca bir süre Lewis'in arkasında kaldım. Çok zaman kaybettim. Bu lastiklerdeki hızım harika değildi fakat kötü de değildi, sadece geçiş yapamadığım için bu hızı kullanamadım."

"Sonra takım beni tekrar pistte bıraktı ve pit stoptan sonra trafiğe girdim. Aracınızın en hızlı olmadığı bir günde, bunu strateji ile telafi etmeye çalışmanız gerekir. Fakat bu havada birilerinin ardında kalınca lastiklerini aşırı ısınıyor."

"Geçen yıl aracımız çok daha hızlıyken böyle şeyler yapabiliyorduk ama şimdi yapamıyoruz."

"Zor bir yarıştı fakat daha fazlası mümkündü. Gerçekçi olmaya devam ediyorum ve McLaren'i yenemeyeceğimizin farkındayım ama her şeyi doğru yapsaydık üçüncülük mümkündü."

Telsizdeki durum için takımdan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna Verstappen, "Ne için özür dilemem gerekiyor?"

"Özür dilemeye gerek olduğunu düşünmüyorum, sadece işimizi daha iyi yapmalıyız."

"İnsanlar neden telsizde sinirlenemeyeceğimi düşünüyor anlamıyorum. Bu bir spor! Eğer birileri bundan hoşlanmıyorsa, bırakın evde kalsınlar." cevabını verdi.