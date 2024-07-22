Verstappen: "Ekipteki bazı kişiler içinde bulunduğumuz durumun farkına varmalı"
Max Verstappen, Red Bull ekibindeki bazı kişilerin; takımın içinde bulunduğu durumun 'farkına varması' gerektiğini dile getirdi. Takımın güncelleme konusunda biraz aşırıya kaçmış olabileceğini de ekledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
İspanya Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamayan Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde RB20 için önemli bir güncelleme paketi getirerek McLaren ve Mercedes'e karşı gidişatı değiştirmeye çalıştı. Ancak sonuçlar Verstappen'in pek hoşuna gitmedi.
McLaren Macaristan Grand Prix'sini domine ederek ilk iki sırayı elde etti. Verstappen her ne kadar podyumun son basamağı için mücadele etse de Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından yarışı beşinci sırada bitirdi.
Yarıştan önce Verstappen, Red Bull'un genç takımı olan VCARB pilotu Ricciardo ile konuşurken görüldü. Ricciardo'ya güncellemenin RB20'yi virajlarda iyileştirmiş olabileceğini, ancak sorunların halen çözülmediğini düşündüğünü söyledi.
Verstappen Ricciardo'ya, "Virajlarda daha iyi olabilir ama aracın karakteristiği hâlâ aynı."
"Yani viraja girişte yavaş kalıyor ve virajın ortasında önden kayıyor."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Bence güncellemeyi biraz abarttık. Arka tarafa çok yük bindi bunu nasıl telafi edeceğimizi bilmiyorum." dedi.
Verstappen ayrıca RB20 güncellemelerini eleştirerek Red Bull ekibinin bazı üyelerinin içinde bulundukları durumun farkına varmaları gerektiğini dile getirdi.
Racingnews365'e göre Verstappen, "McLaren'lar ilk iki sırada, araç adeta bir kurşun gibi hızlı."
"Biz ise çok zorlanıyoruz, özellikle denge bulma konusunda."
"Tüm bu iyileştirmelere rağmen araç yeterince iyi değil. Bu konuda hayal kırıklığına uğradım."
"Güncellemelerden biraz daha fazlasını elde etmeyi umuyordum. Her şey çalışıyor ama sanırım istediğimiz adımları atamıyoruz..."
"Ekipteki bazı insanların içinde bulunduğumuz durumun biraz daha farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Kim oldukları konusunda ayrıntıya girmemize gerek yok." şeklinde konuştu.
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