Verstappen: "Eğer Marko ayrılırsa, Red Bull'la sorunlar yaşayacağım"

Helmut Marko, Christian Horner davası boyunca takım içerisindeki bilgileri basına sızdırmakla suçlanıyor ve bunun için soruşturma altına alındı.

Eğer suçlu bulunursa görevden alınabilir ve bu da Max Verstappen'in takımdan ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

German TV'ye konuşan Verstappen, Marko'nun Pazartesi gününden itibaren takımda olmayabileceğini söylemesiyle ilgili şöyle dedi: "Helmut'un bugün bunu söylemesini beklemiyordum."

"O takımda olmazsa sorunlar meydana gelecek. Ayrıca kendim için de durum aynı."

"Helmut'a her zaman çok güvendim. Bu her iki taraf için de geçerli bir şey."

"Dietrich ile birlikte kurduğu yapıyı unutmamalıyız. Böyle birinin çok saygı görmesi gerekir. O tüm takımın çok önemli bir parçası."

Marko'ya arka çıkıp çıkmayacağı sorusuna Verstappen, "Kesinlikle evet. Bunun nasıl olacağını gelecek hafta göreceğiz." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

"Ya ikimiz ya da hiç kimse" gibi bir tavır mı takınacağı sorusuna Verstappen, "Bunu konuşacağız."

"Her zaman Helmut'un yanımda olması gerektiğini söyledim. Red Bull'daki herkes bunu biliyor."

"Onunla çok konuşuyorum. Son birkaç gündür Dubai'de birlikteydik." cevabını verdi.

Eğer Marko ayrılırsa kendisinin de Red Bull'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna Verstappen, "O zaman takımla büyük bir sorun yaşayabiliriz, evet." cevabını verdi.

Fakat Horner'ın da takımdan ayrılma ihtimali hâlâ mevcut.

Horner ayrılırsa takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna Verstappen, "Her zaman bunun bir işbirliği olduğunu söyledim."

"Red Bull'daki herkese, her zaman herkesin aynı rolleri üstlenmesi gerektiğini söyledim."

"Tıpkı Dietrich hâlâ oradayken sahip olduğumuz şekilde kalmalı." cevabını verdi.

Yani geleceğini Horner'ın kalması ile de mi bağdaştırdığı sorusuna Verstappen, "Benim için en önemli şey Marko'nun takımda kalması." cevabını verdi.