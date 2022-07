Verstappen: "Eğer kazanamıyorsam ikinci olmaya çalışırım"

Haberi dinle

Max Verstappen, bu yıl sorun yaşadığı yarışlarda aracını bir şekilde finişe getirmeyi ve puan almayı başardı.

Bu hafta sonu Macaristan GP yapılacak ve buranın Ferrari'ye daha iyi uyması bekleniyor.

Perşembe günü konuşan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Ben her zaman her yarıştan en iyi şekilde faydalanmaya çalışırım. Her zaman içerisinde bulunduğunuz durumu analiz etmeli ve neyin mümkün olduğunu görmelisiniz."

"Eğer bu bir birincilikse o zaman bunun için çabalarsınız. Fakat ikincilik veya üçüncülük en yüksek sonuçsa, o zaman bunu almaya çalışırsınız. Şampiyonluk için mücadele ederken her zaman finiş görmeli ve puan almalısınız. En önemli şey bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: FIA Pool

"Bu zihniyet aynı zamanda şampiyonluk için savaşıp savaşmadığınıza bağlı olarak değişiyor. Eğer şampiyonluk için savaşıyorsanız, her zaman puan kazanmak istemeniz mantıklıdır. Fakat sadece bazı yarışları kazanabilecek bir aracınız varsa, o zaman daha fazla risk alırsınız. En azından bu belirli yarışlarda şansınızı denemek adına daha fazla risk alırsınız."

Neden Red Bull ile Macaristan'da iyi sonuçlar alamadığı sorusuna Verstappen, "Çünkü burada hiçbir zaman her şeyi bir araya getiremedik. Son birkaç yıldır farklı nedenlerden dolayı burada hiç rekabetçi olamadık."

"Bu elbette o zamanlar spora hakim olan Mercedes'e karşıydı. Şimdi de bu yıl tek turda neredeyse yenilmez olan bir Ferrari var. Özellikle böyle bir pistte sıralama turları bizim için zor geçecek fakat cumartesi günü yağmur yağabilir ve bu da pek çok şeyi değiştirebilir." cevabını verdi.

Pirelli'nin yağmur lastiklerinden endişe duyup duymadığı sorusuna Verstappen, "Monako'da lastikler çok soğuktu fakat bunun nedeni lastik battaniyelerinin bu yol değişmiş olmasıydı. Garajdan ayrıldığımız zaman bu lastikleri ısıtmak çok zordu. Kanada'da da çok zordu. Sıcak hava belki bize yardımcı olur. Aynı zamanda ne kadar su olacağı da önemli." dedi.

Verstappen, şampiyonadaki büyük farka rağmen rahatlamadığını söyleyerek şunları ekledi: "Eğer beni tanıyorsanız, kumsalda öylece uzanmayacağımı ya da rahatlamayacağımı bilirsiniz. Puan farkını umursamıyorum çünkü her hafta sonunu mükemmel olmaya çalışarak geçiriyorum."

"Bu farka sahip olduğunuz zaman rahatlamıyorsunuz. Daha önümüzde çok yarış var ve daha fazla yarış kazanmak istiyorum. Takım olarak yapmaya çalışacağımız şey bu olacak."