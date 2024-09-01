Verstappen: "Şu anda iki şampiyonluk da olası görünmüyor"
Max Verstappen, Red Bull'u bir an önce RB20 aracında değişiklik yapmaya çağırıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İtalya GP hafta sonu, şampiyona lideri Verstappen için ideal değildi.
Sıralama turlarında pole pozisyonundaki Lando Norris'in 0.315 saniye gerisinde yedinci olan Verstappen, pazar günü damalı bayrağı altıncı sırada geçti.
Üç kez dünya şampiyonu, yarışın ardından verdiği demeçte takımın yapması gereken çok şey olduğunu dile getirdi.
Verstappen, "Pozisyon açısından araçtan en iyi şekilde yararlandığımızı düşünüyorum ancak hızımız yeterince iyi değildi, bu yüzden ön tarafta mücadele edemedik."
"Araçta denge yoktu ve bu tüm hafta sonu bu şekildeydi. Hatta son birkaç yarıştan daha kötüydü.
"Ayrıca strateji açısından da en iyisini yapamadık. Bazı araçlar tek pit stop yaparken biz iki pit stop yaptık, ilk pit stop da ideal değildi."
"Yarışın büyük bölümünde yaşadığımız bir sorun nedeniyle motor gücümüzü tam olarak kullanamadık, bu da mevcut pozisyonumuza yardımcı olmadı. Sonuç olarak kötü bir yarıştı."
"Şu anda her iki şampiyonluk da olası görünmüyor. Eğer araçta herhangi bir değişiklik yapmazsak, sezon sonuna kadar her şey kötü olacak."
"RB20, altı ila sekiz ay içinde çok baskın bir araçtan sürülemez bir araca dönüştü. Bu benim için çok garip."
"Her şeyi gerçekten tersine çevirmemiz gerekiyor, yani yapacak çok işimiz var." şeklinde konuştu.
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