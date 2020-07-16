Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"

Red Bull, şimdiye kadar gerçekleştirilen iki yarışın sadece bir tanesinden puanla ayrılabildi ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Max Verstappen geçen hafta sonu, uzun süre ikinci götürdüğü yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.

İlk iki yarışın ardından Red Bull'un Mercedes'ten daha yavaş kaldığı görülebiliyor ve Verstappen, sadece şaside değil motorda da gelişmeleri gerektiğini düşünüyor.

Globo'ya konuşan genç sürücü, "Açıkçası sadece aracı değil, motoru da geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor çünkü düzlüklerde de çok yavaş kalıyoruz."

"Bence hem şasi hem de motor performansıyla ilgili. Yani ikisinden de biraz var. Bu yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Alex Albon da Mercedes'le olan farkı azaltmaları gerektiğini söyledi.

"Açıkçası Mercedes'in bir avantajı var, ancak Hungaroring araçlarımıza Spielberg'e kıyasla daha uygun. Bu yüzden iyimser olmak için nedenlerimiz var. Asıl önemli olan Mercedes ile olan farkı azaltmak. İlk antrenman seansında işlerin nasıl geliştiğini göreceğiz. Racing Point araçlarının çok hızlı olması muhtemel. Nasıl cevap verebileceğimizi anlamamız gerekiyor."

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Red Bull'a karşı üstünlüğe sahip oldukları yerlerin hızlı virajlar ve düzlükler olduğunu söyledi.

“Bence Red Bull'a kaybettiğimiz yer yavaş virajlar ve bu, bizim teme zayıflığımız gibi görünüyor."

"Düzlüklerde ve hızlı virajlarda daha hızlıyız, ancak aracımızı geliştirmeye ve zorlamaya devam etmeliyiz."