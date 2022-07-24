Verstappen: "Düzlük hızı avantajımız, yarışta bize yardım edebilir"

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Ferrari hafta sonunun başından itibaren tek turda çok güçlü görünüyordu ve bu durum sıralama turlarında da devam etti.

Sonunda Charles Leclerc pole pozisyonunu alırken, Max Verstappen 0.3 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Dışarıdaki şartlar göz önüne alında ne olacağını bilmek gerçekten çok zordu. Pist gerçekten çok sıcak. Ayrıca lastikleri doğru aralığa getirmek de çok zor, bütün hafta sonu böyleydi. Bu şartlarda doğru dengeyi yakalamak benim için biraz zordu."

"İstediğim yol tutuşa sahip değildim, özellikle Q3 bu açıdan zordu. Gerçekten zorlamamı sağlayacak o yol tutuş hissi yoktu. Belki de sadece pist düzeniyle alakalıdır. Yine de bu şartlarda ikinci olmanın hâlâ oldukça iyi bir sonuç olduğu görüşündeyim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Ferrari pilotlarının takım taktikleriyle alakalı da şunları ekledi: "Bunun 0.3 saniye değerinde olduğunu düşünmüyorum. Elbette zaman getiriyor ancak ne kadar zaman getirdiğini belki Charles size söyleyebilir."

"Ben sadece kendime bakıyorum, daha iyi ne yapabiliriz ona bakıyorum. Son turum genel manada temiz bir tur değildi, sadece sınıra gelmek ya da sınırı bulmaya çalışmak için sadece iki dakikam vardı."

"Bu da beni etkileyen bir şeydi. Neden böyle olduğunu ve durumu nasıl daha öngörülebilir hale getirebileceğimizi bulmamız gerekiyor. Fakat ilk üçte iki aracımız var. Yani durum çok da kötü değil."

Verstappen'in ekibi için pozitif olan şey, yarış temposunun cuma günü çok iyi görünmesiydi.

Verstappen, "Evet, iyi görünüyor fakat yarın da hızlı olmalıyız. Muhtemelen yarınki yarış, bugünden bile daha sıcak olacak. Bu yüzden lastikler için daha da zor olacak. Onları hayatta tutmak, kilit önem taşıyor. Yani iyi bir başlangıç hızına sahip olabilirsiniz ama aynı zamanda lastikleri de hayatta tutmalısınız."

"Düzlüklerde yine çok hızlı görünüyoruz, ki bu elbette güzel bir bonus fakat genel anlamda yüksek hızlı bölümlerdeki tempomuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Araca hangi kanadı koyarsak koyalım Ferrari'ye kıyasla hep yüksek hızlı bölümlerde zorlandık."

"Fakat dediğim gibi yarın çok sıcak olacak ve yüksek hızlı bölümlerde sıralama turlarında olduğu kadar zorlayamazsınız. Öyleyse umarım düzlük hızı avantajımız, sıralama turlarına göre bize daha fazla yardım eder. Ayrıca bazı yerlerde DRS de olacak." dedi.