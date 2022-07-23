Verstappen: "Düşük kanat açısı seçimimiz, yarışta bize daha çok yardımcı olabilir"

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Verstappen, 3. antrenman seansını ilk sırada tamamlasa da sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçildi.

Red Bull, Paul Ricard'da daha düşük kanat açılarıyla yarışıyor. Bu da Red Bull araçlarının düzlüklerde daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, sıralama turlarında her hız ölçüm noktasında ilk sırada yer aldı.

Motor modlarının optimum seviyede olduğu sıralama turlarında, Mistral Şikanı'ndan önce yer alan hız ölçüm noktasında, Perez, Leclerc'den 6.1 km/s daha hızlıydı. Verstappen ise 6 km/s daha hızlıydı.

Araca daha az yere basma gücü üreten kanatlar koymak, düzlüklerde hızlı olunmasını sağlasa da lastikleri ısıtmayı zorlaştırıyor. Lastikleri ısıtmak, ilk sektörde hızlı olabilmek için büyük bir önem arz ediyor.

Ayrıca daha az yere basma gücü ile yarışıldığından, pistin hızlı virajlarında Ferrari'ye kıyasla performans kaybediliyor. Autosport.com tarafından incelenen GPS verilerinde, Ferrari'nin Signes ve Le Beausset gibi hızlı virajlarda daha hızlı olduğu görülüyor.

Ancak İtalyan ekip, yüksek yere basma gücü avantajını yarışta lastikleri yemeden kullanamayabilir, Ferrari'nin lastikleri Red Bull'dan daha hızlı ısıttığı ama aynı zamanda tükettiği görülüyor.

Buna benzer bir durum, 2020'de Mercedes'in Verstappen'e yarış galibiyeti vermesine neden olmuştu. Verstappen, 2020'deki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde de daha iyi lastik korumuş ve dominant Mercedes'i yenmeyi başarmıştı.

Red Bull'un Ferrari'ye kıyasla daha küçük kanatlarla yarışma tercihinin yarışta çalışıp çalışmayacağı sorulan Verstappen, şunları söyledi: "Umuyorum ki [kanat seçimimiz] işe yarar. Düzlüklerde oldukça hızlı gözüküyoruz ki bu iyi bir bonus."

"Bence genel olarak yüksek hızlı virajlardaki performansımıza bir bakmamız gerek. Aracımıza nasıl bir kanat takarsak takalım, yüksek hızlı virajlarda Ferrari'ye kıyasla her zaman biraz daha yavaşız."

"Burada lastikler aşırı sıcak olacaklar ve bu yüzden de yarın yüksek hızlı virajlarda sıralama turlarındaki kadar zorlayamayacağız. Azami sürat avantajımızın, yarın bize sıralama turlarından daha çok yardımcı olabilmesini umuyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, "düşük hızlı virajlardaki performansın Cuma'ya kıyasla geliştiğini" söylüyor. Hollandalı pilot, dün gerçekleştirilen antrenman turlarında özellikle ilk sektörde önden kayma sorunuyla baş ediyordu. Verstappen'in kanat seçiminden dolayı lastik ısıtmakta zorlanması da önden kayma problemine yardımcı olmuyor.

Verstappen, lastik ısıtma ve ilk sektördeki önden kayma sorunlarının sıralamada da devam ettiğini ve araç dengesinin istediği yerde olmadığını söyledi.

"Genel olarak, buradaki koşullarla birlikte neler olacağını söylemek zor. Burası çok sıcak ve lastikleri doğru aralığa getirmek çok zor. Dürüst olmam gerekirse, sıralama benim için zorluydu. Doğru dengeyi bulmakta zorlandım. Özellikle de gerçekten zorlamak istediğiniz Q3'te istediğim yol tutuşuna sahip değildim."

"Belki de durum sadece pist düzeni, asfalt ve sıcaklıkla alakalıdır; benim sürüş stilime ya da araca uymuyordur. Bilmiyorum."

"Bence ikinci olmak, genel olarak hâlâ oldukça iyi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images