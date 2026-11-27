Formula 1 Katar GP

Verstappen: “Durumumuzdan memnun değiliz”

Katar’daki ilk antrenman seanslarının ardından konuşan Max Verstappen, aracın henüz istedikleri dengede olmadığını ve Mercedes’i yakalamak için büyük bir sıçrama yapmaları gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 27 Kas 2026 19:12

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Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Katar Grand Prix’si hafta sonunun cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında Mercedes ikilisinin gerisinde kalan Max Verstappen, günü değerlendirdi. İlk antrenman seansının başında telsizde dile getirdiği sorunları kısa sürede çözdüklerini belirten Hollandalı pilot, asıl problemin aracın ön ve arka bölümü arasındaki dengesizlik olduğunu ifade etti.

Katar pistinin kendine özgü yapısı nedeniyle doğru ayarları bulmanın zorluğuna dikkat çeken Verstappen, kendi dengelerini oturtmaları halinde kaybettikleri tur zamanının en az yarısını telafi edebileceklerini vurguladı: "Başlangıçta durum pek iyi değildi ama sonra sorunu çözdük.”

Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Araç dengesiyse henüz istediğimiz noktada değil, şu anda biraz fazla kopuk ve istikrarsız hissettiriyor. Bu yüzden kapsamlı incelemeler yapıp yarına kadar sorunu çözüp çözemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor.”

“Burası çok farklı ve kendine özgü bir pist, her şeyi en baştan doğru oturtmak kolay değil. Umarım yarın biraz daha iyi olabiliriz.”

“Mercedes ile aramızdaki fark çok büyük, bu yüzden onları yakalamak için büyük bir sıçrama yapmamız şart. Ama sadece aracın dengesini toparlayabilirsek, kaybettiğimiz tur zamanının muhtemelen yarısını geri kazanmış oluruz. Mercedes muhtemelen düzlüklerde hızlı ama aynı zamanda bizimkinden çok daha dengeli araçları var.”

“Açıkçası biz kendi durumumuzdan memnun değiliz, kendimizden memnun olmadığımızdaysa rekabetçi dereceler elde etmek çok zor oluyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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