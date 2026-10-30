Formula 1 Meksika GP
Verstappen: “Dünya şampiyonluğunu kazanmak Antonelli’yi daha iyi bir pilot yapacak”
Meksika Grand Prix’sinde ilk dünya şampiyonluğuna çok yakın olan Kimi Antonelli için Max Verstappen’den dikkat çekici öngörüler geldi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 30 Eki 2026 17:00
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Formula 1’deki ikinci sezonunda elde ettiği galibiyetlerle Meksika’da dokuzunculuğun yeteceği bir şampiyonluk kapısına dayanan 20 yaşındaki Kimi Antonelli, padoktan büyük övgüler almaya devam ediyor. Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, genç pilotun kariyerinin henüz başında olduğunu vurgulayarak Lewis Hamilton'dan örnek verdi ve Antonelli'nin henüz sergilemediği bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Antonelli’nin ilk unvanını kazandıktan sonra üzerindeki baskıyı atarak daha da rahatlayacağını belirten Verstappen, iki pilot hakkındaki değerlendirmelerini şu sözlerle dile getirdi: "Kimi henüz potansiyelinin tamamını açığa çıkarmadı ve dünya şampiyonluğunu kazanmak onu daha da iyi bir pilot yapacak.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Dünya şampiyonu olduğunuzda hayatınızın ana hedefine ulaşmış olursunuz ve yarış hafta sonlarına çok daha rahat bir zihniyetle yaklaşmaya başlarsınız.”
“Mesela Lewis artık daha fazla hızlanamaz. Beni yanlış anlamayın, Lewis’in yavaşladığını söylemiyorum, sadece daha da hızlanamayacağını belirtiyorum. Kimi içinse durum çok daha farklı.
“Onun içinde ortaya çıkarılmayı bekleyen çok büyük bir potansiyel var."
Verstappen'in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo, deçtiğimiz günlerde Antonelli'nin şampiyonluk ihtimalini değerlendiren bir diğer isim olmuş, ve Verstappen'in aksine dünya şampiyonluğuyla ve büyümekle baskının da artığını belirterek değerlendirmelerde bulunmuştu.
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