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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "Sıralamanın ardından elimden gelenin en iyisini yaptım"

Max Verstappen, sıralama turlarının ardından elinden gelenin en iyisini yaptığını ve takım olarak iyi bir iş çıkardıklarını söyledi.

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Verstappen: "Sıralamanın ardından elimden gelenin en iyisini yaptım"
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Şampiyona lideri Verstappen, Monako GP hafta sonunda Ferrari pilotlarına ve takım arkadaşına karşı daha yavaştı ve sıralama turlarının ardından, aracın ön tarafında tutuş olmadığını söyledi.

Pazar günkü yarışa dördüncü sıradan başlayan Red Bull pilotu, yağmurlu başlayan yarışta takım arkadaşından 2 tur sonra pite geldi ve Ferrari'nin Leclerc'in stratejisinde yaptığı hatadan yararlanarak üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Hollandalı, sonlara doğru Sainz'a yaklaşsa da geçiş yapacak fırsatı bulamadı ve 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Verstappen, "Dünün ardından elimden gelenin en iyisini yaptım. Sıralamada kırmızı bayrak yüzünden engellenince dördüncü sırada kaldım ve bugün elimden geleni yapmaya çalıştım."

"Takım olarak strateji ile Ferrari pilotlarının önüne geçmek için çok iyi bir iş yaptık. Bütün takım, pazar gününden mutlu olacaktır."

"Yağmur ve diğer şeylerle hareketli bir yarıştı ama iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Puan farkımı açtım ve dün böyle olmasını beklemiyordum, bu olumlu bir şey." dedi.

Yağmur nedeniyle Monako'daki yarış iki kez ertelendi ve Schumacher'in kazasının ardından kırmızı bayrak çıktı.

Verstappen, "Burada ıslak zeminde pek sürüş yapmadık ve lastikler çok kaygandı."

"Sadece odaklanmaya çalıştık ve hata yapmak çok kolaydı. Neyse ki Mick'in kazası dışında çılgınca bir şey olmadı ama onun iyi olduğunu duydum. Bu yüzden genel olarak iyi bir gündü." dedi.

Son olarak Verstappen takım arkadaşını tebrik etti.

"Checo için muhteşem bir sonuç. Onun için çok mutluyum."

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