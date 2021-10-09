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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Verstappen: ''Düne göre iyi toparlandık''

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, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncü sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından Cuma gününe göre iyi bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Verstappen: ''Düne göre iyi toparlandık''

Verstappen, dünkü antrenmanları ikinci ve beşinci sırada tamamlamasının ardından Türkiye Grand Prix'si hafta sonunun üçüncü antrenman seansını da ikinci sırada tamamlamıştı.

Hollandalı pilot bugün zaman zaman yağmur altında geçen sıralama seansında ise üçüncü bölümü iki Mercedes sürücüsünün arkasında tamamladı ve Lewis Hamilton'ın aldığı cezayla birlikte yarışa ilk çizgiden başlayacak.

Sıralama seansından sonra bir değerlendirme yapan Red Bull pilotu, bugün yapabileceği en iyi sonucun üçüncülük olduğunu söyledi.

Verstappen, aynı zamanda Cuma gününe kıyasla iyi bir ilerleme kaydettiklerini düşündüğünü de ekledi.

''Başlarda koşullar nedeniyle oldukça zorluydu ancak bence düne göre olayları döndürmeyi başarabildik. Son turda düzlükte biraz düşük performans göstermiş olsak da, bence genel olarak oldukça iyiyiz.''

''Buna bakmamız gerekecek ancak bu pole pozisyonu adına savaşmak için uygun bir tur zamanı değildi. Ancak genel olarak düne göre düzgün şekilde toparlandığımızı düşünüyorum ve üçüncülük, bugün yapabileceğimizin en iyisiydi.''

''Yarın ikinci sıradan başlayacağız. Bekleyelim ve havanın neler yapacağını görelim ancak genel anlamda mutluyum.''

Bu akşam yapabilecekleri ayar değişikliklerinin yarışta Red Bull'a yardımcı olup olmayacağı sorulan Hollandalı sürücü, ''Biraz daha iyi olmalı. Yarışta ne kadar rekabetçi olacağımızı göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Verstappen aynı zamanda İstanbul Park'ta sürüş yapmanın ''eğlenceli'' olduğuna da değindi.

''Yani lastik aşınmaları bu pistte oldukça yüksek görünüyor ancak en azından pistte sürüş yapmanın çok eğlenceli olduğunu biliyoruz, özellikle de sekizinci virajda.''

Hollandalı pilot, ''Yarın mümkün olduğunca fazla puan alacağız.'' sözleriyle demecine son verdi.

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Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"

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Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"
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