Verstappen: "DRS'den kurtulmak çok zor oldu"

Verstappen, cuma günü elde ettiği pole pozisyonunun ardından sprint yarışında çizgiyi ilk sırada geçen pilot oldu.

Yarışın beşinci turunda arkasındaki McLaren pilotlarıyla arasında liderlik mücadelesi yaşansa da Red Bull pilotu yerini korumayı başardı ve sonrasında kendi yarışına odaklandı.

Sprintten sonra konuşan Verstappen, bunların yanı sıra pazar günü gerçekleşecek yarış için 'daha iyisini yapabilecekleri' birkaç şey olduğunu dile getirdi.

Üç kez dünya şampiyonu, "İyi bir ilk turdu ama DRS açıldığında, DRS'den kurtulmak çok zor oldu."

"Birkaç heyecanlı mücadele de oldu ama DRS'den kurtulduktan sonra kendi yarışımı geçirebildim. Her şey daha iyi hale geldi."

"Benim işimi zorlaştırmak için iki aracın beni ne kadar zorladığını eminim görmüşsünüzdür."

"Yarın için daha iyisini yapabileceğimizi düşünmemiz gereken birkaç şey var çünkü o daha uzun bir yarış ve lastikler için daha zor olacak."

"Yani bunun nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak." şeklinde konuştu.