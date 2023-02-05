Verstappen, Drive to Survive'ın 5. sezonunda yer alacak: "Ne demek istediğimi anladılar"

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Drive To Survive, Formula 1'in Avrupa dışındaki ülkelerdeki, özellikle de Amerika'daki popülaritesini artırmak amacıyla hazırlanan bir dizi serisiydi.

İnsanları spora çekmek adına F1'de yaşananlar dramatik şekilde anlatıldı ve bazen de olmayan rekabetler yaratıldı. Hal böyle olunca Max Verstappen de dahil olmak üzere bazı isimler, DTS'i sert şekilde eleştirdiler.

Verstappen, durumdan o kadar rahatsızdı ki, geçen sezon Netflix'e konuşmayı reddetti ve seride yer almadı.

Fakat F1 ve Netflix ile yaptığı son görüşmeler sonrası DTS'in yeni sezonunda yer alacak. Verstappen, yapımcıların tam olarak ne beklediğini anladığını söylüyor.

Verstappen, "Öncelikle, her zaman bunun [Drive To Survive] bir parçası olmak istedim. Onlarla röportaj yapmadan önce oturup konuştum. Umarım mesajımı anlamışlardır."

"Sadece gerçekçi olması gerektiğini söyledim. Orada, nasıl biri olduğumu gerçekçi şekilde göstermeliler. Bu yüzden önce bunu konuşmamız gerekiyordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonrasında benim bakış açımı anladılar. Elbette onları da anlıyorum çünkü bir şov yarattığınızda, bir tür drama ve heyecan olması gerekiyor."

"Fakat ben iyi şekilde temsil edilmemizin ve beni bağlamdan koparılmış cümle parçalarıyla tanımlamamanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden onlara bakış açımın bu olduğunu açıklamak zorunda kaldım."

"Aksi takdirde, bunun bir parçası olmak istemiyordum fakat anladılar."

"Yeni sezon çıktığında, tam olarak ne düşündüklerini göreceğiz fakat elbette iyimserim. Ayrıca bunun Formula 1 için çok önemli olduğunu biliyorum." dedi.

Verstappen yaklaşık 30 dakikalık bir röportaj verdiğini de ekliyor.

"Bir dünya şampiyonu olarak böyle bir şeyin parçası olmanız gerektiğini ortada. Sanırım onlara 30 dakika ya da bir civarı bir röportaj verdim. Umarım bunu iyi kullanırlar."

"Ne zaman izleyeceğimi bilmiyorum ama umarım mutlu olurlar ve ben de umarım izledikten sonra mutlu olabilirim."

"Dediğim gibi, bunun hem Formula 1 hem de genel olarak sporun büyümesi için önemli olduğunu biliyorum.