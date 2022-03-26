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Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"

Max Verstappen, Drive to Survive'a bir kez daha tepki gösterirken, serinin Norris'i "pisliğin teki" gibi lanse ettiğini söyledi.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
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Verstappen, geçtiğimiz sezondan itibaren Drive to Survive'ın bir parçası olmayı reddetmişti. Son dünya şampiyonunun gerekçesi ise serinin "gerçekte var olmayan düşmanlıklar yarattığını" düşünmesiydi.

Drive to Survive'ın 4. sezonu Bahreyn GP'sinden bir hafta önce yayınlanırken, pilotlara yeni sezon hakkındaki düşünceleri sorulduğunda bazılarının Verstappen'in düşüncelerine katılmaya başladığı görüldü.

Bu pilotlar arasında Ferrari pilotu Carlos Sainz ve McLaren pilotu Lando Norris'te bulunmaktaydı. Norris, önceden verdiği bir demeçte takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile ilgili sahneleri incelemiş ve "durumun anlatıldığı gibi olmadığını" söylemişti.

Pilotların seriyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığının ardından, F1 CEO'su Stefano Domenicali Netflix ile konuşacağını çünkü "hikayenin gerçeklikten uzaklaşmamasının bir gereklilik olduğunu" söylemişti.

Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan Max Verstappen, "konuşmaktan her zaman mutlu olacağını" ve Domenicali ile seriye yönelik görüşlerini tartışmaya karşı olmadığını söylerken, serinin "Keeping up With the Formula 1" olarak anılabileceğini de belirtti -bu, Keeping up With the Kardashians isimli şova bir gönderme.

Verstappen, "Son sezonun birkaç bölümünü izledim ve çok şaşırdım çünkü bir anda kendimi konuşurken buldum"

"Muhtemelen bu 2018 sezonundan bir kesit, ya da alıp tekrar kullandıkları bir kesit -mücadele etmek ve yapmayı sevdiğim şeyler hakkında."

"Elbette bu doğru değildi, sesim şu anda biraz daha farklı."

"Ayrıca geçtiğimiz sezon verdiğim röportajlar esnasında mikrofonlar ve kameralarla birlikte etrafımda beliriyorlardı, birçok kez görüntümü almışlar."

"Yani bu konuda da dikkatli olmam gerekiyor. Bu bana göre değil."

"Elbette geçtiğimiz sezon yaşananlardan da bir hikaye yazmayı ihmal etmemişler." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hollandalı pilot, asıl rahatsız olduğu noktanın ise kendisinden kaynaklanmadığını söylüyor.

Verstappen, "Asıl hoşuma gitmeyen şey benimle alakalı dahi değil, bu harika iki insan olduğunu düşündüğüm Lando ve Daniel hakkında."

"Lando'yu öyle birisi olmadığı halde pisliğin teki gibi göstermişler. Hem ben, hem de herkes Lando'nun çok komik, çok iyi birisi olduğunu, harika bir karaktere sahip olduğunu biliyor."

"Bölümü izlerken 'neler oluyor, bu herif de kim' diyorsunuz."

"Formula 1 ile alakası olmayan ve yeni yeni takip etmeye başlayan birisi bu bölümü izlediğinde Lando'yu sevmeyecek. Neden böyle olması gerekiyor?"

"O mükemmel birisi ve siz onun hakkında yanlış fikirler edinilmesine sebep oluyorsunuz. Bu ilk sezonlarda benim başıma gelenin aynısı."

"Ben sizin baştan itibaren yerin dibine soktuğunuz birisiyim ve bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmadınız. Gerçek bu. Bu yüzden seriye karşı duruşum bu ve bu duruşu sürdüreceğim." dedi.

Basın toplantısında yer alan diğer pilotlar da serinin "başlangıçta daha fazla popülerlik kazanmak için fayda sağladığını" ancak artık spor hakkındaki tasvirleri konusunda daha gerçekçi olmaları gerektiğini belirttiler.

Haas pilotu Mick Schumacher şunları söyledi: "Drive to Survive'ın ilk bölümü –diyelim ki ilk sezonlar gibi – oldukça ilginç ve bence oldukça dramatik.

“Bu, birçok insanın spora ilgi duymasını sağlıyor. Ama sanırım şov ilerledikçe, bazı şeylerde daha gerçekçi olunması gerektiğini düşünüyorum."

"Norris ve Ricciardo örneğinde olduğu gibi radyo mesajlarını ve yorumları birbirine karıştırmamaları, pistte olup bitene sadık kalmaları gerekiyor."

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