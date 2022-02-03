Verstappen, Drive to Survive'ın yeni sezonunda yer almayacak

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Netflix'in Drive to Survive serisinin, dördüncü sezonunun yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Max Verstappen, yeni sezonun çoğunlukla Lewis Hamilton ile efsanevi mücadelesi hakkında olacak olmasına rağmen seride yer almayacak.

Hollandalı pilot, geçtiğimiz yılın sonlarında şovda doğrudan yer almayacağını çünkü kendisi ve diğer sürücülerin tanıtılma şeklinden memnun olmadığını söylemişti.

Seri, zaman zaman yaşananların gerçekliğini çarpıtmakla eleştirildi. Örneğin, 2020'de McLaren takım arkadaşları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın, gerçekte yakın arkadaşlar olmalarına ve "dostlukları" ile bilinmelerine rağmen aralarında bir rekabet varmış gibi gösterilmişti.

Verstappen, spordaki konumu nedeniyle yeni sezonda halihazırda bulunan görüntüleriyle yer alacağını ancak Netflix kamerasında özel bir içerik çekmediğini doğruladı.

Verstappen, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Amerika'daki popülariteyi artırmak için bunun yapılması gerektiğini anlıyorum."

"Ancak bir sürücü olarak bunun parçası olmayı sevmiyorum." dedi.

Verstappen, bu kararı alma nedenini açıkladı ve doğruların ve gerçeklerin anlatılmasını istediğini söyledi.

"Gerçekte olmayan rekabetler oluşturdular. Bu nedenle parçası olmamaya ve röportaj vermemeye karar verdim."

"Pek şov insanı değilim. Sadece gerçeklerin ve doğruların olmasını istiyorum."

Verstappen, şampiyonluk için mücadele ettiği bir yılın ardından seride görünmekten tamamen kaçmasının hiçbir yolu olmadığını da ekledi ve büyük olasılıkla finali, şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile yaşadığı küçük bir çarpışmanın yapacağını söyleyerek şaka yaptı.

Verstappen, "Sanıyorum ki Netflix'te rakipler olarak biz gösterileceğiz."

"Bir keresinde yürürken çarpışmıştık. Büyük olasılıkla bu da orada yer alır." dedi.

Bernie Ecclestone, Verstappen'in seride yer almama kararını destekledi.

Ecclestone, "Ben realist biriyim ve bunun çok gerçekçi olmayacağını biliyorum."

"Bu insanların rol yaptıklarını ve buna göre hareket ettiklerini biliyorum."

"Ancak tamamen yanlış olan şeyler gördüğünüzde ben de Max gibi biraz sinirlenirdim." dedi.