Verstappen: "Dört yıl öncesine kıyasla artık daha farklı bir pilotum"
Max Verstappen, Lando Norris'in hiçbir üst düzey pilotun kendisiyle takım arkadaşı olmak istemeyeceği yönündeki iddialarına yanıt verdi.
Verstappen çoğu kesim tarafından şu anda "dünyanın en iyi pilotu" olarak görülüyor ve bu sezon üst üste dört Dünya Şampiyonluğu kazanması bekleniyor.
Geçen yıl 22 yarışta 19 zafer alarak kırılması zor bir rekora imza atan Verstappen'in takım arkadaşları da kendisiyle mücadele edemiyorlar.
Lando Norris geçtiğimiz günlerde Verstappen'le birlikte yarışmanın akıllıca bir fikir olmayacağını düşündüğünü belirtmişti.
Hollandalı sürücüye bu konu soruldu
Sky Sports'a konuşan Verstappen, "Sanırım dört yıl önceki halimle şimdiki halimi karşılaştırırsam, biraz daha sakin, biraz daha deneyimli olduğumu söyleyebilirim."
"Bazı senaryolarda bu kesinlikle biraz fark yardımcı oluyor, muhtemelen bir şampiyona kazanmış olmak da yardımcı oluyor."
"Fakat dört yaş genç halimle şimdiki halimin karşı karşıya gelmesi oldukça heyecan verici olurdu."
"Zorluklardan korkmuyorum ve dünyanın en iyilerine karşı rekabet etmenin her zaman harika olduğunu düşünüyorum."
"Lando açısından bakarsak, takımında neler olup bittiğini bilmiyorum. Gerçekten memnun olduğunuzda, takımdaki insanlara güvendiğinizde ve gidişat pozitif yönde ilerlediğinde, başarılı olmak adına başka yere gitmek istemeyebilirsiniz."
"Henüz 26 yaşındayım, umarım henüz zirveye ulaşmamışımdır. Sürekli öğrenmeye devam ediyorsunuz ve 40 yaşına geldiğinizde bile sporda öğrendiğiniz pek çok şey oluyor."
"Takımdaki motivasyonu görüyorum; başarılarımız yeterli olmuyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz, şampiyonluklar istiyoruz."
"Bunun yeterli olup olmadığımızı sadece zaman gösterecek." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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