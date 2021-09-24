Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Red Bull, Rusya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında iki set yeni yumuşak lastik denemesine rağmen Mercedes pilotlarının 0.2 saniye ardında kaldı. Milton Keynes merkezli takım, bu pistte Mercedes'in en başından itibaren avantajlı olacağını biliyor. Bundan ötürü de ikinci antrenman seansından önce yeni motora geçme kararı aldılar.

Verstappen, Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından zaten üç sıra grid cezası almıştı ve W12'nin gösterdiği üstün performans göz önüne alındığında, pole pozisyonu için savaşmaları zor olacak. Helmut Marko ve Christian Horner da bundan ötürü bu yılki dördüncü ünitelerine geçme kararı aldılar.

Verstappen böylelikle pazar günkü yarışa, tıpkı kendisi gibi bu hafta sonu yeni motora geçen Charles Leclerc'le beraber en geriden başlayacak.

Red Bull stratejistleri bu seçimi yaparken, bu hafta sonunun yağışlı geçebileceğini, dolayısıyla da anormal bir yarış olabileceğini hesaba hattılar. Verstappen, ıslak zeminde her zaman hızlı bir pilot oldu ve bu yüzden yarış yağmurlu geçerse yükselme şansı daha da yüksek olacak.

FIA, ikinci seansın başlamasından kısa bir süre sonra Verstappen'in tamamen yeni bir üniteye geçtiğini doğruladı.

Açıklamaya göre Verstappen yeni bir içten yanmalı motor, MGU-K, turbo, MGU-H, enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçti. Aynı zamanda bu yılki yedinci egzozunu da taktı.