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Verstappen doğruladı: "Bu hafta sonu yeni güncellemelerimiz var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin bu hafta sonu için bazı yeni güncellemeler hazırladığını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull, sezon başından bu yana neredeyse hiç güncelleme yapmadı fakat yakında sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Takım, bu hafta sonu araçta "önemli değişiklikler" yapacak ve iddialara göre sidepod tasarımı önemli ölçüde değişecek.

Max Verstappen, güncellemeler hakkında detay vermese de "yeni parçalar olduğunu" doğruladı.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Macaristan'daki yarış genellikle ilginç geçiyor."

"Geçen yıl yağmur ve düşük sıcaklık nedeniyle lastik seçimi konusunda doğru kararlar vermek kolay değildi fakat takım sakin kaldı ve her şeyi doğru yaptı."

"Bu hafta sonu yeni güncellemelerimiz olacak. Umarım beklendiği gibi çalışır ve önümüzdeki yarışlarda daha fazla performans elde etmemize yardımcı olurlar."

"Çok sayıda yavaş virajın olduğu böyle bir pistte ne seviyede olacağımızı göreceğiz."

"Macaristan sürüş yapması harika olan çok teknik bir pist. Sürüş yapmayı sabırsızlıkla beklediğim pistlerden biri."

Sergio Perez ise hafta sonuna gelirken sıralama performansını geliştirmeyi hedefliyor.

"Macaristan'daki tüm hafta sonunu rekabetçi bir seviyede geçirmek istediğim için kendi adıma çok önemli olacak."

"Bu yıl sıralama turlarında birkaç kez geriye düştüğümü biliyorum, bu yüzden bu sefer hedefim Cumartesi günü iyi bir performans sergilemek çünkü aracın harika temposu sayesinde her hafta sonu podyuma çıkmak mümkün oluyor."

"Milton Keynes'teki fabrikaya giderek bunu geliştirmek için takımla çok çalıştım."

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