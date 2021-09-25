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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Verstappen: "Doğru yönde değişiklikler yaptığımıza inanıyorum"

Çeviren:
Aybike Simay Erden

Max Verstappen, Pazar günü en arkadan başlayacak olsa da araçta yapılan değişikliklerden memnun olduğunu söyledi.

Verstappen: "Doğru yönde değişiklikler yaptığımıza inanıyorum"

Red Bull sürücüsü Verstappen için Sochi'de sıralama turları ilginç geçmedi ancak araçta yapılan değişiklikler sayesinde Pazar gününden umutlu olduğunu söyledi.

Max, "Bazı değişiklikler yaptık ve bunların doğru yönde olduğuna eminim. Yine de geçmek zorlu olacak."

"Buradan ne bekleyebilirim bilmiyorum. Her şey yarışın başlangıcına ya da yarış sırasında yaşanacaklara bağlı."

"Tabii ki puan almayı deneyeceğim ama önde bir şeylerin ters gitmesi gibi fırsatlara ihtiyacım olacak. Göreceğiz." dedi.

Sıralama turlarında yaşananlar için, "İlk üç sayesinde sıralama turu heyecanlıydı."

"Pist hazır olmadığı halde, kuruyacağı umuduyla kuru zemin lastiğe geçenler oldu. İyi bir ilk üçtü."

"George'un kuru zemindeki performanslarına bakacak olursak, uzun süre önde kalacağını düşünmüyorum."

"İlk üç sayesinde, belki başlangıçta ya da ilk birkaç turda ilginç şeyler olabilir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, takvime geldiğinden beri Sochi'ye hükmediyor. Kendilerine kıyasla Mercedes'in ne kadar hızlı olduğu sorusuna, "Biraz zorlandılar ama yine de oldukça hızlı göründüler."

"Dediğim gibi araçta bazı değişiklikler yaptım ve bunun yardımcı olmasını umuyorum."

"Herkes 2. antrenman sırasında gücünü artırdı ama ben zaten arkadan başlayacağım için buna gerek yoktu. Ne kadar rekabetçi olacağımızı bekleyip, göreceğiz."

"Tabii ki sıralama turlarında yarışa kıyasla daha hızlılar ama bu sorun değil." cevabını verdi.

Verstappen, Red Bull'un kararıyla Sochi'de güç ünitesi değiştirerek grid cezası aldı. Hollandalı sürücü bu kararı doğru bulduğunu ve başka bir pistin değerlendirilmediğini söyledi.

Verstappen, "Bunu konuştuk. Hava koşulları, buraya gelirken yaşadıklarımız ve buradaki turlarımıza bakarsak bence doğru karar verdik."

"Bu yüzden ceza alacağımızı biliyorduk ve cezayı tek seferde çekip, yarıştan iyi sonuçlar almayı umuyoruz."

"Başka bir pisti düşünmedik. Sadece, içinde olduğumuz duruma baktık. Eğer burada çok hızlı olsaydık, cezayı burada değil başka bir yerde alabilirdik. Ancak bu kadar ileri gitmedik." dedi.

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