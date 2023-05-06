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Verstappen: "Doğru dengeyi bulduk"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Miami'deki ilk günde doğru araç dengesini bulduklarını söyledi.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hollandalı pilot, ilk antrenman seansını son dakikalara kadar lider götüren isimdi. İkinci seansı da rahat şekilde lider tamamladı.

Red Bull pilotu genel olarak doğru ayarları bulmuş gibi görünüyor ve araçla attığı her turda çok iyi bir izlenim veriyor.

Cuma gününün ardından konuşan Verstappen, geliştirmeleri gereken bazı yerler olsa da genel olarak mutlu olduğunu söyledi.

Red Bull pilotu, "Bizim için gayet iyi bir gündü."

"Başlangıçta yeni asfalt nedeniyle sorun çıkabileceğini düşünmüştüm ama gün ilerledikçe asfaltın durumu gözle görülür şekilde değişti. Araç üzerinde çalışıp, doğru dengeyi bulduk."

"Şartlar zor olsa da önemli olan araçla ilgili iyi bir denge yakalamamış olmamız. Bu yüzden şimdilik memnunum."

"Hâlâ bazı küçük şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor, gece boyunca geliştirmemiz gereken bazı noktalar var. Her virajda daha hızlı olmayı isterdim ama bu her zaman mümkün olmuyor."

"Kısacası bizim için olumlu bir gün oldu. Özellikle yarış temposunda araç çok iyi bir dengeye sahipti. Araç dolu depoda çok iyi görünüyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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